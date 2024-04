W Stellar Blade nie ma żadnych przepustek sezonowych, trybów wieloosobowych i sklepu z mikro-transakcjami. Dostajemy za to grę kompletną, od A do Z, od której aż bije pasja twórców. Mamy do czynienia z tym samym typem produkcji co Helldivers 2 - niezepsutą chciwością wydawcy, w której postawiono na bezpośrednią, naturalną frajdę z rozgrywki. Przez to każde cięcie mieczem, każdy unik i każda kontra w Stellar Blade to mała dawka czystej przyjemności.