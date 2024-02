Trudno uwierzyć, że Skull And Bones tworzono dekadę. Powód? Tych 5 archaizmów

Grając w Skull And Bones jestem szczerze zdumiony, jak bardzo wsteczna jest to produkcja w porównaniu do pirackiego Assassin’s Creed. Black Flag, chociaż starszy o ponad dekadę, pozwala na znacznie więcej i czuć w nim więcej miłości do morza. Zobrazuję to wam na przykładzie pięciu fundamentalnych różnic: