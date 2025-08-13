Word, Excel i PowerPoint właśnie stały się rajem dla fanów kaligrafii

Ładowanie...

Wieczne pióro przenosi do Worda elegancję kaligrafii, pozwalając na tworzenie delikatnych linii z subtelną zmiennością grubości. To idealne narzędzie do pisania odręcznych notatek, wyróżnień czy po prostu… ozdobnego podpisu pod raportem.

Pióro pędzelkowe z kolei sprawdzi się w PowerPoincie i Excelu, gdy chcesz dodać notatkę na wykresie albo podkreślić najważniejsze dane w tabeli. Jego dynamika pozwala na płynne, artystyczne pociągnięcia pędzla dosłownie na kartach arkusza kalkulacyjnego. Dzięki temu każdy komentarz zyskuje niepowtarzalny, niemal analogowy charakter.

Spersonalizowany pasek Narzędzia Rysowania: więcej kontroli, mniej chaosu

Karta Rysowanie zyska nie tylko nowe pióra, ale też opcje dopasowania kolejności i zawartości przybornika. Będzie można dodać, usunąć lub przestawić dowolny instrument, by zawsze mieć pod ręką te, z których korzystasz najczęściej.

Przeciągnij i upuść wybrane narzędzie, by zmienić jego pozycję - o ile nie jest to Wybierz, Zaznaczenie lassem ani Gumka, które pozostają na stałych miejscach. Usuwanie jest równie intuicyjne: przytrzymaj ikonę i wybierz opcję Usuń, a pasek stanie się bardziej dopasowany do twoich potrzeb.

Dodawanie nowych elementów do karty Rysowanie

Kto i gdzie? Dostępność i wymagania

Nowe pióra i opcje personalizacji trafiły do uczestników programu Microsoft 365 Insider i są dostępne w aplikacjach Word, Excel i PowerPoint dla Windows w wersji 2508 (Build 19127.20000) lub wyższej. Jeśli jeszcze nie należysz do grona Insiderów wystarczy odwiedzić ustawienia konta w aplikacji Office i zapisać się do programu - choć należy pamiętać, że wówczas testuje się niegotowe, mogące zawierać błędy oprogramowanie. Lepiej więc poczekać aż nowość trafi do kanału produkcyjnego, co powinno wydarzyć się w nieodległej, choć jeszcze nieokreślonej przyszłości.

Dzięki nowym piórom oraz pełnej personalizacji przybornika do rysowania Word, Excel i PowerPoint zyskują narzędzia pozwalające na dużo więcej kreatywności. Nie musisz być Michałem Aniołem cyfrowych dokumentów, ale teraz masz wszystkie pędzle pod ręką.

Maciej Gajewski 13.08.2025 06:34

