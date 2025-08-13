/
Meteoryt przebił dach domu. Jest starszy niż wszystko, co znamy

Odłamek kosmicznej skały, który niespodziewanie przebił dach jednego z domów w stanie Georgia, może być starszy niż sama Ziemia.

Marcin Kusz
Meteoryt z Georgii może być starszy od Ziemi. Szokujące odkrycie naukowców
Badacze z Uniwersytetu Georgii ustalili, że ten niepozorny fragment meteorytu to jeden z najstarszych znanych obiektów w Układzie Słonecznym.

Niecodzienny przelot i nieoczekiwane lądowanie

Pod koniec lipca br. mieszkańcy południowo-wschodnich stanów USA byli świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska. Na niebie pojawiła się jasna kula ognia, która była widoczna w biały dzień. Obiekt ostatecznie uderzył w dach domu w McDonough w stanie Georgia, rozbijając się o podłogę zaledwie kilka metrów od jednego z domowników. Choć początkowo wyglądało to na spektakularny, ale przypadkowy incydent, szybko okazało się, że znalezisko ma znacznie większe znaczenie, szczególnie dla nauki.

Jak czytamy na łamach Space, ważący zaledwie 23 gramy fragment meteorytu trafił w ręce naukowców z Uniwersytetu Georgii. Przeprowadzone analizy wykazały, że mamy do czynienia z tzw. chondrytem zwyczajnym typu L, czyli jednym z najstarszych znanych rodzajów skał w Układzie Słonecznym. Wiek meteorytu oszacowano na około 4,56 mld lat, co oznacza, że może być starszy od naszej planety.

To ślad po pradawnym kataklizmie w pasie asteroid

Według Scotta Harrisa, jednego z głównych badaczy, meteoryt pochodzi z głównego pasa asteroid, rozciągającego się między orbitami Marsa i Jowisza. To właśnie tam, około 470 mln lat temu, doszło do rozbicia masywnego ciała niebieskiego. Jeden z oderwanych odłamków, po milionach lat dryfowania, zmienił swoją trajektorię i skierował się ku Ziemi.

Ten niewielki fragment, nazwany meteorytem McDonough, przetrwał wejście w atmosferę, gdzie nawet został zauważony przez satelity. Po spektakularnym locie i impakcie na Ziemi stał się przedmiotem intensywnych badań, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat historii naszego Układu Słonecznego i jego ewolucji.

Od prywatnej posesji do muzealnej ekspozycji

Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, meteoryt McDonough zyskał ogromną wartość naukową. Dr Harris planuje jeszcze w tym roku opublikować szczegółową analizę dotyczącą jego składu mineralnego oraz procesu wejścia w atmosferę. Fragmenty tej skały mają również trafić do Tellus Science Museum w Cartersville w Georgii, gdzie zostaną udostępnione szerszej publiczności.

Dla mieszkańca, którego dom został trafiony, to z pewnością niezapomniane przeżycie. Dla naukowców to z kolei okazja, która może rzucić nowe światło na początki materii w Układzie Słonecznym.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: news.uga.edu

13.08.2025 06:01
