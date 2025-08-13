Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?
Firma Vivo oficjalnie zapowiedziała debiut swojego pierwszego headsetu Mixed Reality. Model Vision, zaprojektowany jako bezpośredni rywal dla Apple Vision Pro, zostanie zaprezentowany pod koniec sierpnia podczas specjalnego wydarzenia w Chinach.
Chiński producent smartfonów i urządzeń ubieralnych oficjalnie zaprezentuje swoje najnowsze dzieło już za kilka dni, bo 21 sierpnia. Urządzenie Vivo Vision ma być odpowiedzią marki na Apple Vision Pro, a zarazem próbą przedefiniowania tego, jak postrzegamy sprzęt typu MR (Mixed Reality), czyli rzeczywistości mieszanej.
Zgodnie z zapowiedzią Hong Yi, dyrektora generalnego działu smart urządzeń Vivo, Vision nie jest kolejnymi smart okularami, lecz próbą przełamania granic. Headset ma oferować znacznie szersze pole widzenia, w którym treści cyfrowe integrują się z rzeczywistością, bez potrzeby całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego, jak to często ma miejsce w przypadku klasycznych gogli VR.
Zaawansowany projekt i naturalna interakcja
Design headsetu Vivo przypomina nieco Apple Vision Pro. Zastosowano tu metalową konstrukcję, panoramiczną szybę z wyświetlaczami i cyfrową koronkę do regulacji przezroczystości widoku. Na zdjęciach promocyjnych widać również elastyczną opaskę i piankową uszczelkę, co może sugerować dużą dbałość o ergonomię.
Jednak największą innowacją ma być sposób interakcji. Vivo Vision obsługuje pełną kontrolę 3D w przestrzeni. Tłumacząc prościej – użytkownik będzie mógł sterować interfejsem gestami dłoni w powietrzu, dokładnie tak, jakby dotykał rzeczywistych obiektów. System śledzi spojrzenie i pozwala złapać cyfrowy przedmiot tam, gdzie patrzymy, bez fizycznego kontrolera. Tak zaawansowany poziom naturalnej interakcji, zdaniem vivo, osiągnęły do tej pory tylko dwie firmy: Apple oraz właśnie oni.
Headset, którego nie kupisz. Przynajmniej na razie
Vivo Vision nie trafi na razie do regularnej sprzedaży. Będzie to produkt udostępniany do testów w wybranych sklepach Vivo na terenie Chin. Użytkownicy będą mogli zarezerwować wizytę i doświadczyć urządzenia na żywo, a marka zapowiada, że zbierze ich opinie i sugestie przed ewentualnym komercyjnym wdrożeniem. Takie podejście ma pozwolić firmie lepiej dopracować zarówno sam sprzęt, jak i cały ekosystem treści oraz aplikacji.
*Źródło grafiki wprowadzającej: Vivo