Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?

Chiński producent smartfonów i urządzeń ubieralnych oficjalnie zaprezentuje swoje najnowsze dzieło już za kilka dni, bo 21 sierpnia. Urządzenie Vivo Vision ma być odpowiedzią marki na Apple Vision Pro, a zarazem próbą przedefiniowania tego, jak postrzegamy sprzęt typu MR (Mixed Reality), czyli rzeczywistości mieszanej.

Zgodnie z zapowiedzią Hong Yi, dyrektora generalnego działu smart urządzeń Vivo, Vision nie jest kolejnymi smart okularami, lecz próbą przełamania granic. Headset ma oferować znacznie szersze pole widzenia, w którym treści cyfrowe integrują się z rzeczywistością, bez potrzeby całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego, jak to często ma miejsce w przypadku klasycznych gogli VR.

Zaawansowany projekt i naturalna interakcja

Design headsetu Vivo przypomina nieco Apple Vision Pro. Zastosowano tu metalową konstrukcję, panoramiczną szybę z wyświetlaczami i cyfrową koronkę do regulacji przezroczystości widoku. Na zdjęciach promocyjnych widać również elastyczną opaskę i piankową uszczelkę, co może sugerować dużą dbałość o ergonomię.

Jednak największą innowacją ma być sposób interakcji. Vivo Vision obsługuje pełną kontrolę 3D w przestrzeni. Tłumacząc prościej – użytkownik będzie mógł sterować interfejsem gestami dłoni w powietrzu, dokładnie tak, jakby dotykał rzeczywistych obiektów. System śledzi spojrzenie i pozwala złapać cyfrowy przedmiot tam, gdzie patrzymy, bez fizycznego kontrolera. Tak zaawansowany poziom naturalnej interakcji, zdaniem vivo, osiągnęły do tej pory tylko dwie firmy: Apple oraz właśnie oni.

Headset, którego nie kupisz. Przynajmniej na razie

Vivo Vision nie trafi na razie do regularnej sprzedaży. Będzie to produkt udostępniany do testów w wybranych sklepach Vivo na terenie Chin. Użytkownicy będą mogli zarezerwować wizytę i doświadczyć urządzenia na żywo, a marka zapowiada, że zbierze ich opinie i sugestie przed ewentualnym komercyjnym wdrożeniem. Takie podejście ma pozwolić firmie lepiej dopracować zarówno sam sprzęt, jak i cały ekosystem treści oraz aplikacji.

Marcin Kusz 13.08.2025 15:22

