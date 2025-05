Ręce pod kołderkę, Apple sprawi że będziesz scrollował oczami

Perspektywa przewijania wyłącznie za pomocą oczu brzmi futurystycznie i intrygująco. Jednakże, jeśli doświadczenie to będzie niespójne w różnych aplikacjach – co sugeruje Gurman, wskazując, że deweloperzy mogą potrzebować specjalnego wsparcia – natychmiast podważy to użyteczność tej funkcji. Istnieje również nadzieja, że visionOS 3 poprawi ogólną niezawodność śledzenia wzroku, która, choć obecnie wystarczająco dobra, wciąż ma pole do poprawy.