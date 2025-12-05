Samsung ma się czego obawiać. Pojawi się nowy TriFold

Ładowanie...

Przed Samsungiem tylko Huawei wcześniej wprowadził na rynek telefon wyposażony w dwa mechanizmy składające ekran. Natomiast trzecim na liście producentem ma być Xiaomi, który już wcześniej tworzył zwykłe składaki typu Flip i Fold. Właśnie się dowiedzieliśmy, że gigant z Chin ma w planach nowy typ urządzenia.

Xiaomi trzecim producentem z podwójnie składanym smartfonem

Informacje na temat TriFolda Xiaomi miały pojawić się w bazie danych organizacji GSMA. Certyfikat wskazuje nazwę kodową modelu 2608BPX34C. Dokumenty nie określają wprost, że jest to podwójnie składany sprzęt. Eksperci z serwisu XiaomiTime odszyfrowali jednak nazewnictwo urządzenia i dowiedzieli się, że sprzęt ma należeć do linii Mix, która obejmuje przede wszystkim składane telefony takie jak Mix Flip czy Mix Fold.

Dlaczego akurat ma być to podwójny składak? Ponieważ już wcześniej pojawiły się informacje, że Xiaomi na rok 2026 r. poza dwoma standardowymi składanymi propozycjami ma stworzyć trzeci, zupełnie nowy model. Pojawienie się tajemniczego urządzenia w bazie danych ma być jasnym potwierdzeniem, że w przyszłym roku gigant rozszerzy linię Mix.

Gdyby tego było mało, zgłoszenie urządzenia pojawiło się tego samego dnia, w którym pokazano Samsunga Galaxy Z TriFolda. Być może jest to natychmiastowa reakcja Xiaomi na decyzję Koreańczyków.

Xiaomi jednak jest znane z tego, że z zasady wprowadza bardziej przystępne cenowo propozycje. Jednocześnie w sieci pojawiły się rendery wskazujące prawdopodobny wygląd nadchodzącego TriFolda od Xiaomi. Bez większego zaskoczenia telefon został podzielony na trzy segmenty połączone ze sobą zestawem dwóch mechanizmów. Na tylnej części urządzenia znajdziemy wyspę na aparaty z trzema modułami, a z przodu - ekran pokryty szkłem.

Oznacza to, że pierwszy podwójnie składany Xiaomi miały bazować na formie wykorzystanej przez Samsunga, gdzie producent stosuje nie jeden, a dwa osobne wyświetlacze. W urządzeniu Huawei mamy tylko jeden elastyczny panel. Po złożeniu musimy z niego korzystać, mimo że ten nie został pokryty bardziej odpornym na zarysowania prawdziwym szkłem hartowanym. Podejście Samsunga zakładające ochronę ekranu po złożeniu wydaje się znacznie lepiej przemyślane.

Wysyp podwójnie składanych smartfonów

Wygląda na to, że TriFoldy będą stanowić kolejny kierunek w rozwoju technologii składanych wyświetlaczy. Odkąd Samsung wszedł na rynek z pierwszym Foldem w 2019 r., duża część znanych producentów zdecydowała się wejść do rywalizacji na tym wyjątkowym rynku. Właściwie każda większa smartfonowa marka ma swojego składaka w formie Flipa lub Folda. Wyjątkiem jest oczywiście Apple, który jak dotąd nie odważył się wejść w ten rynek.

To jednak ma zmienić się już w następnym roku, gdy wraz z serią iPhone 18 Pro ma zostać wprowadzony pierwszy składany iPhone. Z wcześniejszych informacji wynika, że będzie to sprzęt w formie Galaxy Z Folda, czyli przypominający książkę.

Albert Żurek 05.12.2025 19:54

