Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?

Ładowanie...

Groźny incydent miał miejsce w czwartkową noc (4 grudnia) w jednym z pokoi internatu Zespołu Szkół w Ropczycach. Serwis tvn24.pl donosi, że strażacy dostali sygnał o wybuchu telefonu komórkowego 40 min po północy.

Jedna osoba została poszkodowana i doszło do "lekkich oparzeń dłoni". Wraz z nią do szpitala trafiło siedmiu innych nastolatków, którzy po godzinie zostali wypuszczeni i mogli wrócić do internatu. Ze względu na zadymienie konieczna była ewakuacja internatu.

REKLAMA

Młodsza aspirant Agnieszka Olszowy-Szydło z policji w Ropczycach potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że telefon wybuchł w rękach 16-latka, gdy ten go używał.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała z kolei, że trwa postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.

- Na podstawie ustaleń będziemy podejmować działania zmierzające do określenia procedur postępowania, co należy zrobić, żeby w przyszłości tego typu przypadki się nie zdarzały – zapewniła.

Do podobnych zdarzeń w polskich szkołach już dochodziło.

Dwa lata temu informowaliśmy o przypadku, kiedy telefon zapalił się podczas lekcji. Nie był używany ani ładowany, znajdował się w plecaku.

Niebezpieczne zdarzenie wywołane może być nie tylko awarią czy wadliwym wykonaniem, ale też nieodpowiedzialnym użytkowaniem sprzętu. Radzi się, aby nie trzymać telefonu pod poduszką.

"Także ładowane nocą telefony komórkowe często trzymamy w pościeli, przy łóżku. Nie jest to rozważne ani bezpieczne" – ostrzegały służby.

REKLAMA

Więcej o niebezpiecznych telefonach:

REKLAMA

Adam Bednarek 04.12.2025 16:53

Ładowanie...