Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"

Nowy Samsung Galaxy Z TriFold mimo bardzo cienkiej obudowy ma być zaskakująco wytrzymały.  Poznaliśmy też oficjalną cenę urządzenia.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
W najnowszym filmie omawiającym nowy typ składaka Samsung ujawnia garść kluczowych informacji. Producent skupia się głównie na wytrzymałości oraz procesie montażu, podkreślając, że to właśnie trwałość ma być wyróżnikiem modelu. Nie jest ona jednak tak imponująca jak w tradycyjnych składanych smartfonach.

Samsung Galaxy Z TriFold chwali się wytrzymałością. Przetrwa wiele

Galaxy Z TriFold to nowość w portfolio producenta - smartfon składający się aż na trzy części, a nie tak jak klasyczne Galaxy Z na dwie. Urządzenie korzysta z dwóch ekranów: zewnętrznego chronionego szkłem i wewnętrznego, składanego, opartego na dwóch zawiasach.

Po rozłożeniu telefon ma jedynie 3,9 mm grubości, czyli mniej niż Z Fold 7 mierzący 4,2 mm. Po złożeniu urządzenie osiąga 12,90 mm, co wciąż stanowi postęp - w Z Foldzie 7 jest to 8,9 mm. Dodam, że po złożeniu Z Fold 5 mierzył aż 13,4 mm, więc w ciągu dwóch lat gigant wykonał znaczące ulepszenia w zakresie pomniejszania telefonu.

Z filmu dowiadujemy się, że ekran Galaxy Z TriFold wytrzymuje 200 tys. zgięć. W praktyce oznacza to ok. pięć lat intensywnego użytkowania przy stu złożeniach dziennie. Trudno jednak wyobrazić sobie, by ktoś składał go tak często - konstrukcja wymaga dwóch ruchów, a nie jednego, jak w klasycznym Foldzie.

Dla porównania Z Fold 7 oceniono na wytrzymałość ok. 500 tys. zgięć, czyli 2,5 raza więcej. Wynika to najprawdopodobniej z bardziej złożonej konstrukcji urządzenia. Z TriFold mimo wszystko wykorzystuje dwa zawiasy i dwa punkty zgięcia. Więcej mechaniki oznacza więcej ograniczeń inżynieryjnych.

Aby osiągnąć deklarowaną trwałość, Samsung musiał ulepszyć proces produkcji. Zastosowanie dwóch zawiasów to jedno, ale sprawienie, aby obudowa była nie tylko cienka, ale też sztywna i wytrzymała to inna historia. Producent wprowadził dodatkowe testy wytrzymałości oraz rygorystyczną kontrolę jakości. Mówimy bowiem o drogim telefonie, od którego powinniśmy oczekiwać, że nie rozpadnie się przy pierwszym lepszym upadku lub zgięciu.

Cena zwala z nóg. Samsung mówi: nie dla Europejczyka

Przynajmniej tak to wygląda obecnie. Telefon trafi tylko na wybrane rynki: Koreę Południową, Chiny oraz USA. O Europie nie ma żadnych informacji, o Polsce tym bardziej. Cena w kraju producenta jest ogromna: 3,590,400 wonów południowokoreańskich, które przekładają się na ok. 9000 zł. Tyle że Z Fold 7 kosztuje tam równowartość 6000 zł. W Polsce Z Fold 7 został wyceniony na 8799 zł, więc TriFold kosztowałby u nas ok. 12 000 zł. 

Albert Żurek
03.12.2025 08:51
