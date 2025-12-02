REKLAMA
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny

Samsung w nadchodzącej serii Galaxy S26 szykuje przydatne ulepszenia. Dzięki nim podstawowy Galaxy S26 będzie najlepszym modelem od lat. 

Albert Żurek
Galaxy S26 przeciek renderów i specyfikacji
Do premiery przyszłorocznych Samsungów Galaxy pozostaje coraz mniej czasu. Ich debiut powinien odbyć się w lutym 2026 r. W tym czasie zobaczymy standardowo trzy modele. Cienki Galaxy S26 Edge został już wcześniej anulowany. Mamy jednak nowe, szczegółowe informacje na temat wszystkich trzech modeli.

Samsung Galaxy S26 z przydatnymi zmianami

Zaufany informator IceUniverse opublikował w serwisie X tabelkę porównującą specyfikacje Galaxy S26 oraz S26 Plus do tegorocznych modeli. Na początku skupmy się na możliwościach podstawowego Galaxy S26:

  • ekran: 6,3 cala FullHD+, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 lub 512 GB na dane;
  • zestaw aparatów: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 4300 mAh, ładowanie przewodowe 25 W;
  • masa: 164 g;
  • grubość: 6,9 mm.

Jak to prezentuje się na tle tegorocznego Galaxy S25? Największa różnica jest w akumulatorze, nadchodzący model zyska 300 mAh więcej (4300 mAh, zamiast 4000 mAh). Druga sprawa to pamięć - Samsung wreszcie usunie z podstawowego modelu Galaxy S26 wariant 128 GB i 256 GB stanie się standardem.

Ciekaw jestem, czy gigant podejdzie do sprawy tak jak Apple w swoim podstawowym iPhone 17 i nie przerzuci wyższej ceny wariantu 256 GB na użytkownika. Mam nadzieję, że wersja 256 GB będzie kosztować tyle, co tegoroczny wariant 128 GB. Kolejną zmianą jest też trochę większy ekran - 6,3 cala, zamiast 6,2 cala. Różnica nie jest zatem wielka, ale wpłynie na wymiary urządzenia.

Masa też trochę wzrośnie, choć tylko o 2 g względem S25 ważącego 162 g. Natomiast S26 będzie cieńszy - ma mierzyć 6,9 mm zamiast 7,2 mm. Telefon zatem będzie lekki oraz smukły. 

Co natomiast z Samsungiem Galaxy S26 Plus? 

Pośredni model zawsze był kulą u nogi w ofercie Samsunga. Nie bez powodu S Plus zawsze sprzedawał się najgorzej z wszystkich trzech Galaxy S. Wciąż były to lepsze wyniki niż np. w przypadku cienkiego Galaxy S25 Edge. S26 Plus będzie praktycznie taki sam jak S25 Plus:

  • ekran: 6,7 cala QHD+, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 lub 512 GB na dane;
  • zestaw aparatów: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
  • masa: 194 g;
  • grubość: 7,3 mm.

Jedyną widoczną zmianą będzie zatem masa - nowy S26 Plus ma być 4 g cięższy od  tegorocznego S25 Plusa. No i zmiana będzie widoczna też w czipie - my w Europe dostaniemy Exynosa, zamiast Snapdragona. Model z dopiskiem 2600 ma być jednak znacząco ulepszony.

Samsung Galaxy S26 Ultra? Lepsze ładowanie nową gwiazdą

Informator również podał informacje dot. Samsunga Galaxy S26 Ultra. W urządzeniu znajdziemy:

  • ekran: 6,9 cala QHD+ odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256, 512 GB lub 1 TB na dane;
  • zestaw aparatów: główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix,  teleobiektyw 5x 50 Mpix przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W;
  • masa: 214 g;
  • grubość: 7,9 mm.

Największym ulepszeniem S26 Ultra będzie 60-watowe ładowanie, względem dotychczasowego 45-watowego w modelach S Ultra. Gigant ulepszy też 10-megapikselowy teleobiektyw o 3-krtonym zbliżeniu optycznym, stosując w nim większą matrycę. Trochę  uszczupli też telefon pod względem wymiarów z 8,2 mm to 7,9 mm oraz obudowa będzie ważyć 214 g zamiast 218 g.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
02.12.2025 18:45
