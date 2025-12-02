Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Samsung w nadchodzącej serii Galaxy S26 szykuje przydatne ulepszenia. Dzięki nim podstawowy Galaxy S26 będzie najlepszym modelem od lat.
Do premiery przyszłorocznych Samsungów Galaxy pozostaje coraz mniej czasu. Ich debiut powinien odbyć się w lutym 2026 r. W tym czasie zobaczymy standardowo trzy modele. Cienki Galaxy S26 Edge został już wcześniej anulowany. Mamy jednak nowe, szczegółowe informacje na temat wszystkich trzech modeli.
Samsung Galaxy S26 z przydatnymi zmianami
Zaufany informator IceUniverse opublikował w serwisie X tabelkę porównującą specyfikacje Galaxy S26 oraz S26 Plus do tegorocznych modeli. Na początku skupmy się na możliwościach podstawowego Galaxy S26:
- ekran: 6,3 cala FullHD+, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600;
- pamięć: 12 GB RAM, 256 lub 512 GB na dane;
- zestaw aparatów: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, przedni 12 Mpix;
- akumulator: 4300 mAh, ładowanie przewodowe 25 W;
- masa: 164 g;
- grubość: 6,9 mm.
Jak to prezentuje się na tle tegorocznego Galaxy S25? Największa różnica jest w akumulatorze, nadchodzący model zyska 300 mAh więcej (4300 mAh, zamiast 4000 mAh). Druga sprawa to pamięć - Samsung wreszcie usunie z podstawowego modelu Galaxy S26 wariant 128 GB i 256 GB stanie się standardem.
Ciekaw jestem, czy gigant podejdzie do sprawy tak jak Apple w swoim podstawowym iPhone 17 i nie przerzuci wyższej ceny wariantu 256 GB na użytkownika. Mam nadzieję, że wersja 256 GB będzie kosztować tyle, co tegoroczny wariant 128 GB. Kolejną zmianą jest też trochę większy ekran - 6,3 cala, zamiast 6,2 cala. Różnica nie jest zatem wielka, ale wpłynie na wymiary urządzenia.
Masa też trochę wzrośnie, choć tylko o 2 g względem S25 ważącego 162 g. Natomiast S26 będzie cieńszy - ma mierzyć 6,9 mm zamiast 7,2 mm. Telefon zatem będzie lekki oraz smukły.
Co natomiast z Samsungiem Galaxy S26 Plus?
Pośredni model zawsze był kulą u nogi w ofercie Samsunga. Nie bez powodu S Plus zawsze sprzedawał się najgorzej z wszystkich trzech Galaxy S. Wciąż były to lepsze wyniki niż np. w przypadku cienkiego Galaxy S25 Edge. S26 Plus będzie praktycznie taki sam jak S25 Plus:
- ekran: 6,7 cala QHD+, odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600;
- pamięć: 12 GB RAM, 256 lub 512 GB na dane;
- zestaw aparatów: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, przedni 12 Mpix;
- akumulator: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
- masa: 194 g;
- grubość: 7,3 mm.
Jedyną widoczną zmianą będzie zatem masa - nowy S26 Plus ma być 4 g cięższy od tegorocznego S25 Plusa. No i zmiana będzie widoczna też w czipie - my w Europe dostaniemy Exynosa, zamiast Snapdragona. Model z dopiskiem 2600 ma być jednak znacząco ulepszony.
Samsung Galaxy S26 Ultra? Lepsze ładowanie nową gwiazdą
Informator również podał informacje dot. Samsunga Galaxy S26 Ultra. W urządzeniu znajdziemy:
- ekran: 6,9 cala QHD+ odświeżanie 1-120 Hz, jasność do 2600 nitów;
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
- pamięć: 12 GB RAM, 256, 512 GB lub 1 TB na dane;
- zestaw aparatów: główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, teleobiektyw 5x 50 Mpix przedni 12 Mpix;
- akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 60 W;
- masa: 214 g;
- grubość: 7,9 mm.
Największym ulepszeniem S26 Ultra będzie 60-watowe ładowanie, względem dotychczasowego 45-watowego w modelach S Ultra. Gigant ulepszy też 10-megapikselowy teleobiektyw o 3-krtonym zbliżeniu optycznym, stosując w nim większą matrycę. Trochę uszczupli też telefon pod względem wymiarów z 8,2 mm to 7,9 mm oraz obudowa będzie ważyć 214 g zamiast 218 g.
