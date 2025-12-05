Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach

Ładowanie...

Cztery lata temu Mark Zuckerberg zaszokował świat deklarując zmianę nazwy swojego koncernu z Facebook Inc. na Meta. Zmiana miała reprezentować nowy tor rozwoju firmy, która przyszłości cyfrowego życia upatrywała w metaverse. Jednak cała inwestycja okazała się jednym wielkim piecem do palenia pieniędzy, a po wybuchu boomu na AI Zuckerberg właściwie zapomniał, że Meta miała być firmą od metaverse. Teraz mamy do czynienia z kulminacją wszystkich tych okoliczności. Bo Meta oficjalnie szykuje się do głębokich cięć w swoim metaverse'owym marzeniu.

Meta w końcu tnie wydatki na metaverse, bo nawet Zuckerberg nie może już dłużej udawać, że ten projekt ma sens

Zgodnie z doniesieniami Bloomberga firma planuje ograniczyć wydatki na projekt nawet o 30 procent, co przełożyłoby się na jedne z największych redukcji w historii działu Reality Labs. To właśnie tam powstawały Horizon Worlds oraz headsety Quest - fundamenty wizji wirtualnych światów, które miały zmienić sposób, w jaki pracujemy, gramy i komunikujemy się. Teraz te same projekty znalazły się w pierwszej linii cięć, a zwolnienia mogą nadejść już na początku przyszłego roku. Choć decyzje nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone, kierunek jest jasny: metaverse przestał być numerem jeden.

Kulisy tego zwrotu są wyjątkowo symboliczne. Dyskusje o cięciach odbywały się podczas serii spotkań w hawajskiej rezydencji Zuckerberga, w trakcie dorocznego planowania budżetu na 2026 rok. Co istotne, standardowa rekomendacja dla wszystkich działów to ok. 10-procentowe ograniczenia. Jednak zespół odpowiedzialny za metaverse miał dostać polecenie, by poszukać oszczędności znacznie głębszych niż reszta firmy. Powód? Technologia nie zyskała ani masowej popularności, ani konkurencji na takim poziomie, jakiego Meta się spodziewała.

Najlepiej obrazują to liczby. Reality Labs od 2021 roku wygenerowało ponad 70 miliardów dolarów strat, a Horizon Worlds nie osiągnęło skali, której oczekiwał zarząd. Inwestorzy od lat naciskają na ograniczenie wydatków na metawizję Zuckerberga, zwłaszcza że większość branży zdaje się być zgodna: metaverse to projekt na lata, jeśli nie dekady, a nie natychmiastowy motor wzrostu pokroju mediów społecznościowych sprzed dekady czy obecnej generatywnej AI. Konsumenci także nie dali się przekonać - VR wciąż pozostaje niszą, bardziej sprzętem do krótkich sesji z grami niż do życia w cyfrowych galeriach handlowych, które Zuckerberg próbował nam sprzedać.

W tle całej operacji jest także zmiana priorytetów, którą widać w działaniach firmy. Meta od miesięcy wyraźnie przesuwa siły i środki w stronę generatywnej sztucznej inteligencji. Rozwija modele Llama, eksperymentuje z chatbotami i intensywnie pracuje nad sprzętem AI-first, takim jak inteligentne okulary Ray-Ban. To produkty, które już dziś znajdują klientów, a jednocześnie wzmacniają strategiczną pozycję firmy w globalnym wyścigu o dominację w AI.

Zuckerberg nie odcina się całkowicie od metaverse - według źródeł wciąż wierzy, że ludzie będą kiedyś spędzać większość czasu w wirtualnych środowiskach. Jednak cięcia jasno pokazują, że nawet dla twórcy tej wizji jest to projekt, którego czas jeszcze nie nadszedł. Zanim metaverse stanie się czymś więcej niż eksperymentem, Meta musi skupić się na tym, co przynosi szybciej wymierne korzyści.

Tym samym firma po cichu przyznaje to, o czym analitycy mówili od dawna: rewolucja, którą miało przynieść Horizon Worlds, nie nastąpiła. A epoka, w której całe przedsiębiorstwo podporządkowano jednej, niepewnej koncepcji, właśnie dobiega końca. Meta przestawia kolejność priorytetów - i wygląda na to, że tym razem kierunek wyznacza nie wizjonerski zryw, lecz pragmatyzm w obliczu potężnej konkurencji na rynku sztucznej inteligencji.

Malwina Kuśmierek 05.12.2025 13:21

