Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia

Ładowanie...

Vibe coding, czyli tworzenie kodu programistycznego przy znacznym (o ile nie wyłącznym) udziale czatbotów to nowa moda wśród programistów i wszystkich tych, którzy potrzebują coś zaprogramować – niekoniecznie do celów zarobkowych. Jednak pewien internauta właśnie dał nam solidny przykład tego, dlaczego AI nie powinno się wykorzystywać nawet do rutynowego klepania kodu.

REKLAMA

AI Google’a w kilka sekund skasowała cały dysk programisty

Nietypowe zdarzenie miało miejsce na platformie Antigravity - eksperymentalnym środowisku programistycznym Google'a, zintegrowanym z dużym modelem językowym. Zintegrowany z Antigravity model AI z jakiegoś powodu zdecydował się... wyczyścić cały dysk D użytkownika, nie posiadając do tego żadnej autoryzacji, ani nawet prośby ze strony użytkownika. Sprawę nagłośnił użytkownik Reddita u/Deep-Hyena492, który w poście w serwisie Reddit oraz w towarzyszącym mu nagraniu wideo udokumentował katastrofalną w skutkach pomyłkę sztucznej inteligencji.

Zdarzenie zaczęło się niewinnie. Twórca aplikacji miał problem z lokalnym serwerem i - jak w setkach wcześniejszych przypadków - poprosił agenta Antigravity o wyczyszczenie cache'u projektu. To rutynowe polecenie, które nie powinno wykraczać poza folder roboczy. Zamiast tego agent wykonał komendę rmdir /s /q d:\ , co w systemie Windows oznacza jedno: natychmiastowe i nieodwracalne usunięcie całej zawartości wskazanego dysku, z pominięciem Kosza.

Kiedy internauta zorientował się, że jego dysk D jest pusty, zapytał bota wprost: "Czy kiedykolwiek dałem ci pozwolenie na usunięcie wszystkich plików z mojego dysku D?". Odpowiedź AI była jeszcze bardziej wstrząsająca niż sam błąd. Antigravity przyznało, że takich uprawnień nie miało, a analiza logów ujawniła, że system skierował komendę do katalogu głównego dysku zamiast do folderu projektu.

Jestem absolutnie zdruzgotany. Nie mogę wyrazić, jak bardzo mi przykro

Użytkownik próbował ratować dane, korzystając m.in. z Recuva, ale bez skutku. Program nie był w stanie odzyskać żadnych zdjęć, wideo ani innych plików multimedialnych. W efekcie programista stracił dużą część prywatnych danych - bez możliwości ich odtworzenia.

W opublikowanym na YouTube nagraniu internauta szczegółowo pokazuje konfigurację projektu, rozmowę z AI i potwierdza, że nie ma żadnych powiązań z firmami konkurencyjnymi wobec Google’a. Jak podkreśla - publikuje materiał wyłącznie dlatego, że część uzytkowników serwisu Reddit nie wierzyła w możliwość tak drastycznego błędu i sugerowała, że post jest fałszywy.

Autor sam deklaruje, że "kocha Google i korzysta ze wszystkich jego produktów", ale nie spodziewał się, że firma wypuści narzędzie mogące doprowadzić do tak katastrofalnej w skutkach, nieautoryzowanej operacji.

AI nigdy nie powinna mieć możliwości wykonania tak destrukcyjnego polecenia bez wyraźnej zgody użytkownika. Nie powinno być nawet procenta szansy na to, by coś takiego się wydarzyło

Przypadek Antigravity to najbardziej drastyczne jak dotąd ostrzeżenie przed tym, jak nieprzewidywalne pozostają systemy agentowe. Automatyczne wykonywanie komend systemowych, autonomiczna interpretacja intencji użytkownika i brak twardych barier bezpieczeństwa sprawiają, że te narzędzia - choć imponujące - wciąż wymagają nadzoru. Zwłaszcza jeżeli prosisz o usunięcie czegoś.

REKLAMA

Więcej na temat sztucznej inteligencji:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 05.12.2025 08:40

Ładowanie...