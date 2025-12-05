Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory

Ładowanie...

Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA sfotografował międzygwiezdną kometę 3I/Atlas 30 listopada 2025 r. za pomocą kamery szerokokątnej Wide Field Camera 3. W tym czasie kometa znajdowała się około 286 mln od Ziemi. To niema dwa razy dalej niż odległość naszej planety od Słońca. Dla teleskopu Hubble'a to niemal jak na wyciągnięcie ręki.

Kometa 3I/Atlas w obiektywie Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA. Fot. NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Obserwatorium Astronomiczne w Szanghaju). Obróbka obrazu: J. DePasquale (STScI)

Zdjęcie komety 3I/Atlas urzeka swoim pięknem i hipnotyzuje klimatem. Czuć niemal chłód kosmosu i jego zimny bezmiar. Przyglądając się fotografii z pewnością zwróciliście uwagę na linie światła. Hubble śledził kometę podczas jej ruchu po niebie. W rezultacie gwiazdy tła wyglądają jak smugi światła.

Skarbnica bezcennej wiedzy

Na drugim zdjęciu komety 3I/Atlas (zobaczycie je niżej) nałożono kilka ciekawych informacji. W prawym dolnym rogu znajdziecie mały znaczek wskazujący na żółto Słońce (to Sun). Gdy patrzymy na zdjęcie znajduje się ono za naszymi plecami, po lewej stronie. Widzimy też skalę, która równa jest ok. 41,5 tys. km.

Kometa 3I/Atlas

Na pierwszych zdjęciach komety 3I/Atlas wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA w lipcu uchwycono komę w kształcie łzy wokół stałego jądra, co wyraźnie wskazuje na obiekt jest podobny do komety.

Te nowe zdjęcia dostarczają kluczowych danych do udoskonalenia szacunków rozmiaru jądra komety, poziomu aktywności (emisji pyłu i gazów) oraz trajektorii. Każda ponowna obserwacja pomaga zmniejszyć niepewność i ulepszyć dane modelowe komety 3I/Atlas.

Trzeci taki gość

Kometa 3I/Atlas została odkryta 1 lipca 2025 r. przez system ATLAS w Chile. Jest to trzeci w historii, po 1I/Oumuamua i 2I/Borisov potwierdzony gość spoza Układu Słonecznego, co zdradza jego nietypowa, silnie hiperboliczna orbita i ogromna prędkość przelotowa wynosząca około 60 km/s.

Wstępne analizy spektralne sugerują, że obiekt ten może być znacznie starszy niż nasz Układ Słoneczny (nawet o kilka miliardów lat) i zawiera nietypowo wysokie stężenie dwutlenku węgla. Szacuje się, że średnica jądra komety 3I/Atlas wynosi od 0,3 do 6 km, choć dokładny rozmiar jest trudny do ustalenia z powodu otaczającej go komy.

Kometa 3I/Atlas minęła już peryhelium (punkt najbliższy Słońcu) 29 października 2025 r.. Najmniejszy dystans do Ziemi osiągnie 19 grudnia 2025 r., znajdując się wtedy w odległości około 269 mln km (1,8 jednostki astronomicznej).

Jest to odległość w pełni bezpieczna, ale też zbyt duża, by obiekt był widoczny gołym okiem, do jego obserwacji wymagany jest teleskop.

Główna ilustracja: Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA.

Bogdan Stech 05.12.2025 11:17

