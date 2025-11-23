REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"

Zapomnijcie o "Dniu Niepodległości", gdzie kosmiczna armada wisi nad Białym Domem. Jeśli w naszym Układzie Słonecznym faktycznie pojawił się statek obcej cywilizacji, to Ziemia może być dla niego kompletnie nieistotna. Avi Loeb, kontrowersyjny profesor z Harvardu, wraca z nową, fascynującą hipotezą.

Bogdan Stech
Zapomnijcie o "Dniu Niepodległości", gdzie kosmiczna armada wisi nad Białym Domem. Jeśli w naszym Układzie Słonecznym faktycznie pojawił się statek obcej cywilizacji, to Ziemia może być dla niego kompletnie nieistotna. Avi Loeb, kontrowersyjny profesor z Harvardu, wraca z nową, fascynującą hipotezą.
REKLAMA

Jeśli kometa 3I/Atlas jest statkiem obcych to jej celem może nie być Ziemia, ale Jowisz, na którego orbicie umieści sondy. To nowa hipoteza Avi Loeba, astrofizyka i profesora z Harvardu. Naukowiec popiera swoje przypuszczenia na twardych obliczeniach.

Załóżmy hipotetycznie, że obiekt międzygwiezdny 3I/Atlas jest statkiem-matką, który został zaprojektowany do umieszczenia na orbicie Jowisza urządzeń technologiczne. Jaka byłaby największa odległość od Jowisza, na jaką ten międzygwiezdny ogrodnik powinien dotrzeć? - pyta w najnowszym wpisie na swoim blogu Avi Loeb.

REKLAMA

Naukowiec dodaje, że w tym celu 3I/Atlas musi znaleźć się w obszarze oddziaływania grawitacyjnego Jowisza, czyli w tzw. Strefie Hilla, w której grawitacja Jowisza pokonuje siłę pływu grawitacyjnego Słońca. Wewnątrz tego promienia grawitacja Jowisza przeważa nad grawitacją Słońca i może utrzymać satelity o niskiej prędkości.

Celem statku-matki może być Jowisz

Avi Loeb przedstawia następnie szczegółowe wyliczenia, które znajdziecie tutaj. Ich wynik? Zaskakujący. Krótko mówiąc, tajemnicze przyspieszenie niegrawitacyjne komety 3I/Atlas (pisaliśmy o nim w tekście: Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik) wprowadziło niewielką korektę kursu, dokładnie taką, jaka była potrzebna, aby minimalna odległość 3I/Atlas od Jowisza była równa Strefie Hilla Jowisza. Gdyby nie to przyspieszenie kometa ominęłaby krawędź strefy.

Cóż za niezwykły zbieg okoliczności - kwituje astrofizyk z Harvardu.

Sugeruje to, że poziom przyspieszenia niegrawitacyjnego został precyzyjnie dostrojony tak, aby umieścić 3I/Atlas dokładnie w promieniu oddziaływania grawitacyjnego Jowisza.

Jeśli 3I/Atlas ma technologiczne pochodzenie, mógł dostroić swoją trajektorię za pomocą silników. W takim przypadku liczne strumienie zaobserwowane wokół 3I/Atlas na zdjęciach po peryhelium mogły zostać wykorzystane do niewielkiej korekty orbity. Optymalny czas na taki manewr przypada blisko peryhelium, kiedy statek kosmiczny może skorzystać z asysty grawitacyjnej Słońca. Ponadto 3I/Atlas dotarł do peryhelium będąc ukrytym za Słońcem dla obserwatoriów naziemnych. Dlatego nie wiemy, czy wykonał jedynie niewielki manewr, czy też uwolnił urządzenia technologiczne w pobliżu peryhelium - napiszał Avi Loeb.

Więcej na Spider's Web:

Sonda prawdę nam powie

Dlaczego w ogóle obcy mieliby się interesować Jowiszem, a nie Ziemią, która jest domem życia? I na to również jest wyjaśnienie.

Brak wystrzelenia obcych satelitów w kierunku Ziemi może być rozczarowujący, ponieważ sugerowałoby to, że nasz międzygwiezdny gość nie jest nami zainteresowany. Nie tylko nie jesteśmy centrum Układu Słonecznego, ale także nie jesteśmy w centrum uwagi naszego kosmicznego sąsiedztwa. To zadałoby cios naszemu ego, porównywalne do pójścia na imprezę, gdzie nikt nie jest zainteresowany tańcem z nami. Być może wynika to z faktu, że gatunek ludzki pojawił się na imprezie późno – zaledwie kilka milionów lat temu, podczas gdy Jowisz – największa planeta w Układzie Słonecznym – był widoczny dla nadawców 3I/Atlas, gdy misja została wystrzelona miliardy lat temu - podsumował astrofizyk z Harvardu.

Dodaje on, że "w końcu większość gwiazd powstała miliardy lat przed Słońcem, a 3I/Atlas potrzebowałby miliarda lat, aby przemierzyć dysk Drogi Mlecznej". 

REKLAMA

Co ciekawe, wkrótce będziemy mogli się przekonać, czy hipoteza Loeba to czysta fantazja, czy też coś może być na rzeczy. Wszelkie nowe obiekty krążące wokół Jowisza po przejściu 3I/Atlas mogłyby zostać zidentyfikowane przez sondę Juno lub inne urządzenia stworzone przez człowieka, a które obserwują Jowisza. 3I/Atlas zbliży się na najbliższą odległość do Jowisza 16 marca 2026 r. Odległość Jowisza od Słońca w tym dniu wyniesie 783,8 mln km. 

Kometa 3I/Atlas to zaledwie trzeci obiekt pochodzący spoza Układu Słonecznego, który odwiedził naszą kosmiczną okolicę. Kometa pędzi z prędkością około 68 km/s. Wiadomo, że 3I/Atlas jest starsza niż nasze Słońce i pochodzi z obszaru Drogi Mlecznej, który jest domem bardzo starych gwiazd. Obiekt może mieć od 0,5 do nawet 50 km średnicy. 3I/Atlas znajdzie się najbliżej Ziemi 19 grudnia 2025 r., kiedy to przeleci w odległości 270 mln km od naszej planety,

REKLAMA
Bogdan Stech
23.11.2025 11:54
Tagi: 3I/ATLASkometa
Najnowsze
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
7:12
Potężna symulacja Drogi Mlecznej. Zbudowali ją cząstka po cząstce
Aktualizacja: 2025-11-23T07:12:00+01:00
7:01
Facebooka trzeba zaorać i posypać wapnem. To siedlisko zła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:01:00+01:00
16:58
3I/ATLAS wciąż pełna zagadek. Loeb: "NASA niczego nie wyjaśniła"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:58:32+01:00
16:40
Wysłali kluczowego nowego satelitę na orbitę. Będzie mierzył poziom mórz
Aktualizacja: 2025-11-22T16:40:00+01:00
16:30
Saturn zdejmuje pierścienie. Zobaczysz to tylko przez jedną noc
Aktualizacja: 2025-11-22T16:30:00+01:00
16:20
Pilica+ już w służbie. Wzmacniamy pierwszą linię obrony nieba
Aktualizacja: 2025-11-22T16:20:00+01:00
16:10
Ruszają szkolenia wojskowe. "Jest tysiące chętnych"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:10:00+01:00
16:00
Wojsko tworzy aplikację dla ludu. Zgłosisz nią "incydenty"
Aktualizacja: 2025-11-22T16:00:00+01:00
12:28
Poczta Epsteina - każdy może wejść i poczytać jego maile. "Gmail z piekła rodem"
Aktualizacja: 2025-11-22T12:28:54+01:00
7:54
Polska testuje broń przyszłości. Drony strącane z pickupa
Aktualizacja: 2025-11-22T07:54:00+01:00
7:44
Microsoft mówi, że ma sposób na nudną pracę. Oby ci jej nie zabrał
Aktualizacja: 2025-11-22T07:44:00+01:00
7:33
Algorytmy szukają życia w skałach. Doskonale im to wychodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T07:33:00+01:00
7:22
Teleskop NASA leci ku Ziemi. Będą go łapać w locie
Aktualizacja: 2025-11-22T07:22:00+01:00
7:11
W górach potrzeba fabryk śniegu. Sytuacja jest dramatyczna
Aktualizacja: 2025-11-22T07:11:00+01:00
7:00
Wyjmij iPada ze śmietnika. Znowu będzie działał (prawie) tak, jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-22T07:00:00+01:00
21:52
Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone
Aktualizacja: 2025-11-21T21:52:12+01:00
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA