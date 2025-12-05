Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić

Ładowanie...

Przegląd trochę przypomina coroczne Spotify Wrapped. To właśnie szwedzki serwis streamingowy spopularyzował pomysł corocznych podsumowań. W tym roku po raz pierwszy podobne rozwiązanie pojawiło się na YouTube. Wcześniej można było co najwyżej podsumować rok z YouTube Music, ale nie samego serwisu VOD.

REKLAMA

Podsumowanie YouTube 2025 r. jest już dostępne w Polsce

YouTube już wcześniej poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji podsumowania roku. Rozwiązanie jednak początkowo było dostępne tylko dla nielicznych - głównie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Teraz trafiło do korzystających w Polsce.

Uruchamiając aplikację YouTube’a, dostałem powiadomienie z pełnoekranowym komunikatem kierującym mnie do podsumowania 2025 r. Użytkownik może od razu przejść do dedykowanej sekcji lub kliknąć odrzuć i dopiero później sprawdzić swój rok na serwisie Google.

Przegląd roku jest dostępny w zakładce "Ty" w znajdującej się w menu na prawej dolnej krawędzi ekranu lub na stronie internetowej serwisu YoTube w menu po lewej stronie.

Podsumowanie działa trochę na podobnej zasadzie do Spotify Wrapped - twórcy opracowali je w formie relacji stories z kafelkami po prawej i lewej stronie. Z rozwiązania dowiadujemy się np. jaką tematykę najchętniej oglądaliśmy w 2025 roku w postaci top 5. W następnym kafelku zobaczymy liczbę odwiedzonych kanałów czy pięciu ulubionych twórców.

Podsumowanie na YouTube pokazuje również liczbę filmów z najchętniej oglądanego kanału. Ciekawym dodatkiem jest też informacja na temat osobowości będącej odzwierciedleniem oglądanych treści. Tych ma być całe mnóstw: filozof, marzyciel, a w moim przypadku jest to wielbiciel rozwijania umiejętności.

Rozwiązanie wyświetla również ulubione tematyki filmów w danej części roku - na początku, w jego środku oraz na końcu. Ostatni kafelek stanowi podsumowanie wszystkich informacji z wcześniej i pokazuje trzy ulubione kanały kategorii oraz typ osobowości. Sam dość sporo oglądam YouTube’a - jest to u mnie główny serwis VOD, właściwie jedyny, dla którego regularnie opłacam abonament premium i szczerze jestem zadowolony, w jaki sposób YouTube opracował kwestię podsumowań.

Wszyscy wiedzą czego słuchają i co oglądają, ale i tak podsumowania są przydatne

Niby wiemy, jakie filmy i kanały najczęściej goszczą na naszych telewizorach, telefonach i komputerach, ale dobrze jest móc sprawdzić krótki przegląd. Pokazuje on zmianę zainteresowań w czasie. Na podobnej zasadzie działa też Spotify Wrapped. Wszyscy wiedzą, co najczęściej słuchają, ale z jakiegoś powodu i tak każdego roku czekają, aby uruchomić nowe podsumowanie i podzielić się informacją ze znajomymi i rodziną.

Zawsze chciałem, aby podobny przegląd trafił na YouTube'a. Musiałem sobie trochę poczekać, ale wreszcie od 2025 r. stało się to rzeczywistością. Trochę późno, ponieważ pierwsze Spotify Wrapped pojawiło się już w 2016 r. Z czasem stało się znacznie popularniejsze. Teraz co roku każdy czeka do listopada lub grudnia, aby tylko móc się pochwalić swoimi ulubionymi artystami.

REKLAMA

Więcej o podsumowaniach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 05.12.2025 11:48

Ładowanie...