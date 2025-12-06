Logo
Przenośna konsola jak laptop do gier. Przesunęli granice tego, co możliwe

Ayaneo po raz kolejny próbuje przesunąć granice tego, co możliwe w świecie handheldów.

Maciej Gajewski
Ayaneo Next II
Najnowszy model - Ayaneo Next II - to sprzęt, który w teorii wygląda jak spełnienie marzeń każdego gracza: procesor AMD Ryzen AI Max+ 395, 9‑calowy wyświetlacz OLED, akumulator większy niż w niejednym laptopie i zestaw kontrolerów, które mają ambicję wyznaczyć nowy standard. Pytanie tylko: czy warto wydać na nie kwotę, która zbliża się do ceny pełnoprawnego gamingowego laptopa?

Wyświetlacz robi wrażenie

Ayaneo Next II

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ekran. Ayaneo postawiło na 9,06‑calowy panel OLED o rozdzielczości 2400 × 1504 pikseli. To więcej niż standardowe 1920 × 1200, które króluje w branży. Efekt? Obraz jest ostrzejszy, bardziej szczegółowy, ale jednocześnie wymaga od GPU większej mocy. 

Czytaj też:

Panel obsługuje 5280 Hz PWM dimming, co eliminuje problem migotania znany z wcześniejszych modeli. Maksymalna jasność sięga 1100 nitów, więc nawet w pełnym słońcu obraz pozostaje czytelny. Do tego dochodzi dynamiczne odświeżanie: od 60 Hz aż po 165 Hz. W praktyce oznacza to, że konsola dostosowuje się do rodzaju gry - od spokojnych indyków po wymagające tytuły esportowe.

Układy scalone bez kompromisów

Ayaneo Next II

Pod obudową kryje się prawdziwy potwór: AMD Ryzen AI Max+ 395 z serii Strix Halo. To 16 rdzeni CPU w architekturze Zen 5, wspierane przez GPU Radeon 8060S z 40 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5.TDP sięga 85 W - ponad dwukrotnie więcej niż w konkurencyjnym ROG Ally X. Benchmarki pokazują, że Next II osiąga poziom kart graficznych pokroju RX 7600 czy RTX 4060. W grach takich jak Cyberpunk 2077 czy Starfield można spodziewać się płynności, której dotąd handheldy nie były w stanie zaoferować.  Całość wspiera pamięć LPDDR5X w czterech kanałach, z przepustowością 256 GB/s. To ponad dwa razy więcej niż w typowych APU, co przekłada się na realne korzyści w grach i multitaskingu.

Największy szok? 115 Wh wbudowanego akumulatora. To rozwiązanie bez precedensu w świecie handheldów. Konkurenci jak GPD WIN 5 czy OneX Apex musieli ratować się zewnętrznymi akumulatorami. Ayaneo poszło trudniejszą drogą i zmieściło ogromną baterię w środku.  Czy to oznacza wielogodzinne granie? Niekoniecznie. Przy TDP 85 W i jasnym ekranie czas pracy może wynosić 3-4 godziny. Ale nawet taki wynik stawia Next II w lepszym świetle niż większość konkurencji.

Kontrolery na wypasie i chłodzenie na miarę potwora

Ayaneo Next II

Ayaneo dobrze wie, że handheld bez solidnych kontrolerów nie ma racji bytu. Next II oferuje joysticki Hall bez martwej strefy i dryftu, liniowe triggery z możliwością przełączania trybu działania, dotykowe pady z mapowaniem gestów oraz zestaw dodatkowych przycisków funkcyjnych. Do tego dochodzi magnetyczno‑lewitacyjny silnik haptyczny, opracowany wspólnie z Guli Technology. Wibracje są bardziej naturalne i zróżnicowane niż w konkurencyjnych urządzeniach.

85 W w tak małej obudowie to wyzwanie. Ayaneo zastosowało system dwóch wentylatorów i aluminiowe radiatory, które rozprowadzają ciepło po całym urządzeniu. Nie będzie to najcichszy handheld na rynku, ale trudno oczekiwać ciszy od sprzętu, który aspiruje do wydajności gamingowego PC.

Ayaneo Next II

System operacyjny to wciąż Windows, ale Ayaneo dodaje własną nakładkę AYASpace. To launcher, który integruje gry lokalne, retro i chmurowe w jednym miejscu. Do tego dochodzi inteligentne zarządzanie procesami - funkcja Snowfield zamraża zbędne aplikacje w tle, by oddać pełną moc grom. To rozwiązanie nie tylko wygodne, ale wręcz konieczne. Windows nie był projektowany z myślą o handheldach, więc dodatkowa warstwa oprogramowania staje się kluczowa.

Specyfikacja robi wrażenie, ale rzeczywistość bywa mniej spektakularna. Rozdzielczość 2400 × 1504 to spore obciążenie dla GPU, więc w nowych grach AAA trzeba będzie iść na kompromisy - niższe ustawienia grafiki albo niższy framerate. Mimo to Next II powinien radzić sobie lepiej niż konkurencja. Starsze produkcje, gry indie czy retro będą działały płynnie, a w najnowszych tytułach handheld wciąż zaoferuje doświadczenie bliższe PC niż jakikolwiek poprzednik.

Cena - największa niewiadoma

Obudowa Next II to połączenie prostoty i nowoczesności. Czyste linie, dynamiczne krawędzie, brak zbędnych ozdobników - wszystko podporządkowane wygodzie. 9‑calowy ekran sprawia, że konsola przypomina mały tablet, ale ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodę nawet podczas długich sesji.  Na froncie znajdziemy podświetlane logo Ayaneo.

I tu dochodzimy do sedna. Ayaneo nie podało jeszcze oficjalnej ceny ani daty premiery. Patrząc na konkurencję można spodziewać się kwoty w okolicach 1999 dol. To poziom, na którym wielu graczy zaczyna się zastanawiać: czy nie lepiej kupić pełnoprawnego laptopa gamingowego? Next II to sprzęt dla tych, którzy naprawdę cenią mobilność i chcą mieć desktopową moc w dłoni. Dla reszty - laptop pozostanie bardziej racjonalnym wyborem.

06.12.2025 07:50
