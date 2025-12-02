REKLAMA
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry

Polacy ujawnili sporo informacji na temat przyszłych działań. Wiedźmin 4 ma być tylko początkiem. CD Projekt Red ma ambicję na trzy premiery gier z serii w ciągu kilku następnych kilku lat.

Albert Żurek
Wiedźmin 4
Twórcy Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077 wydali komunikat dla inwestorów obejmujący harmonogram prac nad nadchodzącymi projektami. Jednym z kluczowych doniesień jest to, że Wiedźmin 4 nie zostanie wydany w 2026 r.

Trzy gry z uniwersum Wiedźmina do 2033 r. Wiedźmin 4, 5 i 6 są już na celowniku

Produkcja Wiedźmina 4 weszła w poważny etap w 2024 r. Pierwszy zwiastun otrzymaliśmy w grudniu 2024 r., a demo technologiczne gry pokazano w czerwcu 2025 r. Termin nie wcześniej niż 2026 r. jest zatem bardzo ogólny. Gra może pojawić się na dobrą sprawę w 2027 albo w 2028 r. Dopóki nie otrzymamy oficjalnego potwierdzenia, nie możemy mówić o pewnych informacjach.

CD Projekt Red po premierze Cyberpunka 2077 w 2020 r. najprawdopodobniej nie będzie chciał się spieszyć. Sugerowanie terminów debiutu obróciło się przeciwko Polakom, którzy byli pod presją inwestorów. W efekcie wypuścili nieukończony produkt, ale z czasem stworzyli z niego jedną z najlepiej ocenianych gier AAA.

Ambitny plan Polaków zakłada więcej niż premierę Wiedźmina 4. Dostaniemy całą trylogię gier z Ciri, która ma zostać wydana w ciągu sześciu lat. Czyli jeśli czwórka pojawi się w 2027 r., to piątka zadebiutuje w 2030 r., a szósta część może mieć premierę już w 2033 r. Wszystko jednak zależy od pierwszej produkcji z trylogii. Aby zachować plan wydania trzech gier w ciągu sześciu lat, być może będzie potrzebny późniejszy debiut Wiedźmina 4. 

W praktyce będzie to oznaczało, że gracze nie będą musieli tak długo czekać - między grami będą ok. 3 lata odstępu. Dodam, że trylogia z Geraltem pojawiła się w ciągu ośmiu lat: pierwsza część została wydana w 2007 r., druga w 2011, a trzecia, najbardziej rewolucyjna w 2015 r. Od tego czasu minęło już ponad 10 lat. W najlepszym scenariuszu różnica między wydaniem Wiedźmina 3 i 4 będzie wynosić 12 lat. 

Pomysł wydawania kolejnych części z trylogii Wiedźmin co trzy lata jest wyjątkowo ambitny. Tworzenie gier to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania setek lub tysięcy ludzi, ogromnych nakładów finansowych oraz przede wszystkim czasu. 

Sequel do Cyberpunka 2077 nie wcześniej niż w 2028 r.

Polski producent gier jednocześnie pracuje nad sequelem do Cyberpunka 2077. Premiera drugiej części jednak pojawi się najwcześniej dopiero w 2028 r. Pierwsza część przekroczyła próg 35 mln sprzedanych egzemplarzy, co z pewnością jest zaskakującym wynikiem. CD Projekt RED ma też tworzyć inny projekt - remake do pierwszego Wiedźmina z 2007 r. Polacy mają ręce pełne pracy, ale zdecydowanie warto czekać na efekty.

02.12.2025 20:12
