Co do samego Idrisa Elby - nie jest on co prawda tak ekstrawagancki i nie ma takiego parcia na szkło jak Keanu Reeves, jest za to znacznie bardziej autentyczny. Aktor świetnie gra głosem, a Redzi zadbali o odpowiednie bogactwo animacji oraz emocji trójwymiarowego modelu. Co najlepsze, Reeves często towarzyszy podczas scen z Elbą. Ależ gratka, dwie gwiazdy największego formatu, w polskiej grze wideo.