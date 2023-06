Paweł Sasko: Bardzo dużym wyzwaniem był wcześniej wspomniany nowy system reagowania policji. Zrobiliśmy naprawdę duży jakościowy skok, ale nowy system nie był prosty do opracowania. Zwłaszcza, że chcieliśmy, aby dobrze działał zarówno w podstawowej wersji jak również w Phantom Liberty. Dodajmy do tego zmiany w kwestii cyberware, rozwoju postaci oraz balansu trudności, a mieliśmy spory orzech do zgryzienia by połączyć to w dającą frajdę całość.