Grałem w Cyberpunk 2077 Phantom Liberty! Poznałem 8 genialnych zmian

Przechadzając się po zatłoczonym targowisku Dogtown na szczęście nie widziałem tego, co uderzyło mnie podczas ogrywania premierowej wersji podstawowego Cyberpunka: masy klonów, do tego straszących licznymi błędami animacji. Chociaż Phantom Liberty ma jeszcze kilka miesięcy do premiery, już teraz sprawia wrażenie bardziej dopracowanego produktu od podstawki. CD Projekt RED ewidentnie wziął sobie krytykę do serca i nie zamierza spieszyć się z rozszerzeniem.