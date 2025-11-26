REKLAMA
Polacy płacą mobilnie na potęgę. Reszta Europy w szoku

Polska łączy boom na płatności mobilne z szybkim wzrostem usług opartych na wiedzy. BLIK obsłużył 2,4 mld operacji.

Marcin Kusz
Telefon zamiast portfela. Polska liderem transakcji w UE
Polacy coraz rzadziej sięgają po gotówkę, a coraz częściej po telefon. Z najnowszego raportu o centrach finansowych UE wynika, że Polska jest pierwsza pod względem liczby transakcji mobilnych i internetowych, a sam BLIK w jeden rok obsłużył 2,4 mld operacji.

Mobilne płatności na pierwszym miejscu w Unii

Autorzy indeksu EU Financial Centres Power Index zwracają uwagę, że Polska wyrosła na jeden z najważniejszych rynków finansowych UE. W analizie 13 wskaźników nasz kraj prowadzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej aż w 6 kategoriach, a pod względem skali zatrudnienia w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych plasuje się tuż za największymi gospodarkami wspólnoty. W sektorze pracuje już około 466 tys. osób, co daje nam czwarte miejsce w UE – po Niemczech, Francji i Włoszech.

Najciekawszą częścią raportu są dane dotyczące płatności mobilnych i internetowych. Zestawienie pokazuje, że pod względem liczby takich transakcji Polska jest liderem w całej UE. Na tym tle wyróżnia się zwłaszcza system BLIK, który w 2024 r. obsłużył łącznie 2,4 mld operacji. To nie tylko płacenie telefonem przy kasie, ale również przelewy na numer, zakupy w sieci czy wypłaty z bankomatów bez fizycznej karty.

W subindeksie innowacji finansowych Polska zajmuje miejsce tuż za państwami, które zwykle uchodzą za wzór cyfrowej modernizacji: Niemcami, Francją, Niderlandami, Szwecją i Włochami. Zestawienie wskazuje, że jednym z naszych najmocniejszych atutów jest właśnie szybkie przyjmowanie nowych technologii płatniczych, a także ekosystem firm je rozwijających. Symbolem tej zmiany są tzw. jednorożce, czyli startupy wyceniane na co najmniej 1 mld dol. Pod względem ich liczby Polska znajduje się na 7 pozycji w Unii.

Indeks, który patrzy szerzej, niż tylko na aplikacje

EU Financial Centres Power Index obejmuje 4 główne obszary: wielkość sektora finansowego, zdolność finansowania gospodarki, poziom innowacji oraz umiędzynarodowienie. Do ich oceny wykorzystano 13 wskaźników, wśród których znalazły się m.in. zatrudnienie i wartość dodana sektora finansowego, wielkość kredytu bankowego dla sektora prywatnego, kapitalizacja spółek giełdowych, wartość obligacji korporacyjnych i składki ubezpieczeniowej, liczba transakcji mobilnych i internetowych, statystyki fintechów i jednorożców, a także skala eksportu usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zatrudnienie w zagranicznych instytucjach.

Patrząc na liczby, można odnieść wrażenie, że Polska stała się poligonem doświadczalnym nowoczesnych płatności – i to takim, który reszta Europy obserwuje z zazdrością. Dla młodszych użytkowników telefon od dawna jest portfelem, ale raport pokazuje, że ten nawyk stał się już masowym standardem: płatności mobilne i internetowe nie są już tylko dodatkiem do systemu, ale jego kręgosłupem.

Marcin Kusz
26.11.2025 20:00
Tagi: BankiBLIKpłatność kartąPłatność telefonempolska
