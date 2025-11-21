Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"

Ładowanie...

Jeżeli z jakiegoś powodu twoja karta debetowa przestanie działać za granicą - spokojnie, przynajmniej nie zostaniesz bez dachu nad głową. Bo Airbnb zdecydowało się udostępnić użytkownikom z Polski możliwość opłacania rezerwacji Blikiem. To pierwsze tak duże wdrożenie krajowego systemu płatności mobilnych w globalnej platformie noclegowej, a według firmy ma ono uprościć proces rezerwacji i zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

REKLAMA

Airbnb z Blikiem to nowość, na którą czekał każdy polski turysta

Airbnb poinformowało, że po okresie stopniowego wdrażania każdy polski użytkownik może już wybrać Blika jako pełnoprawną metodę płatności. Spółka tłumaczy, że to odpowiedź na specyfikę lokalnego rynku, na którym szybkie, mobilne i natychmiastowe formy płatności należą do najchętniej wybieranych.

Polski rynek ma dla nas ogromny potencjał, a integracja z BLIKIEM ma oferować gościom wygodniejsze korzystanie z platformy

W podobnym tonie wypowiada się przedstawicielka Blika. Magdalena Kubisa, dyrektor departamentu rozwoju biznesu systemu, wskazuje, że przy planowaniu wyjazdów użytkownicy oczekują dziś przede wszystkim prostoty i bezpieczeństwa. - Możliwość opłacenia Blikiem rezerwacji noclegów idealnie odpowiada właśnie na te potrzeby - ocenia.

Nowa funkcja pojawia się w momencie, gdy Blik intensywnie rozwija działalność w Europie. W ubiegłym tygodniu polski system uruchomił pilotaż transgranicznych przelewów na telefon, umożliwiając Polakom odbieranie środków od użytkowników portugalskiego MB WAY, a w kolejnych etapach także hiszpańskiego Bizum, włoskiego Bancomat i skandynawskiego Vipps. Projekt realizowany jest w ramach stowarzyszenia EuroPA, do którego BLIK dołączył w maju 2025 r. Według danych firmy, systemy zrzeszone w EuroPA obejmują już ponad 100 mln użytkowników w Europie.

Airbnb, założone w 2007 r., współpracuje obecnie z ponad 5 mln gospodarzy na całym świecie. Dla platformy Polska od lat pozostaje jednym z dynamiczniej rosnących rynków w regionie - i właśnie tu firma stawia na integrację z lokalnie dominującą formą płatności. Blik, którego udziałowcami są największe banki w Polsce oraz Mastercard, tylko w ubiegłym roku obsłużył 2,4 mld transakcji o wartości ponad 347 mld zł. W trzecim kwartale 2025 r. liczba operacji wzrosła o kolejne 19 proc., osiągając 744 mln transakcji.

Dla milionów polskich użytkowników wprowadzenie Blika na Airbnb oznacza po prostu mniej stresu przy rezerwacji i brak konieczności podpinania karty w sytuacjach, gdy ta może zawieść. A dla platformy - szansę na jeszcze większą aktywność gości z Polski.

REKLAMA

Więcej na temat Blika:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 21.11.2025 08:51

Ładowanie...