BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę

Ładowanie...

BLIK i Goodie łączą siły, by stworzyć pierwszą w Polsce wielobankową platformę cashbackową. Dzięki niej użytkownicy aplikacji bankowych będą mogli odzyskiwać część pieniędzy wydanych na zakupy – bez konieczności zakładania dodatkowych kont czy instalowania nowych aplikacji.

REKLAMA

Płacisz BLIKiem, a on nagradza cię zwrotem. Nowa usługa w drodze

Nowa platforma, opracowywana przez Polski Standard Płatności (operatora BLIKa) oraz fintech Goodie, ma umożliwić klientom korzystanie z ofert cashbackowych bezpośrednio w aplikacjach bankowych. Użytkownik będzie aktywował wybraną promocję przed zakupem, zapłaci BLIKIEM lub kartą, a po transakcji część środków wróci na jego saldo w aplikacji - gotowe do wypłaty na konto.

Z perspektywy banków i sklepów nowa inicjatywa ma być wyjątkowo prosta w obsłudze. Sprzedawcy, którzy zdecydują się dołączyć do programu, nie będą musieli przeprowadzać kosztownych integracji technicznych - wystarczy podpisanie umowy i uzgodnienie warunków współpracy. W zamian zyskają widoczność w aplikacjach bankowych i dostęp do szerokiej bazy klientów, z rozliczeniem uzależnionym od efektów sprzedaży.

Tworzymy nowy standard usługi cashback, przygotowany na dużą skalę, dla całego sektora bankowego. Dzięki współpracy z BLIKIEM nasza technologia staje się dostępna dla wszystkich banków i sklepów w Polsce

Z kolei przedstawiciel BLIKa, Marcin Waldowski, podkreśla, że rozwiązanie to ma podobny potencjał jak sam system BLIK w momencie jego rynkowego debiutu. - Wierzymy, że ustandaryzowany cashback pozwoli klientom oszczędzać, a bankom zwiększyć zaangażowanie użytkowników w aplikacjach - stwierdził Waldowski.

Na razie nie wiadomo, które banki jako pierwsze wprowadzą usługę do swoich aplikacji. Współpraca Goodie i BLIKA ma jednak stworzyć otwartą infrastrukturę, z której w przyszłości będzie mógł skorzystać cały sektor bankowy w Polsce. Start usługi planowany jest na 2026 rok.

Czym jest cashback i jak działa?

"Cashback" oznacza zwrot części pieniędzy za zakupy dokonane online lub stacjonarnie, a nie wypłatę gotówki z kasy sklepu. Użytkownik, który skorzysta z oferty promocyjnej, otrzymuje procent od wydanej kwoty - zazwyczaj od 1 do 10 procent - z powrotem na swoje konto lub saldo w aplikacji. Popularne usługi typu cashback w Polsce oferują m.in. Revolut, Payback, Letyshops czy właśnie Goodie.

Mechanizm cashbacku działa prosto: po aktywowaniu oferty i dokonaniu płatności u partnera handlowego, system rejestruje transakcję i po jej potwierdzeniu przyznaje użytkownikowi zwrot. Takie rozwiązania są coraz popularniejsze w Europie i stanowią atrakcyjną formę zachęty do płatności bezgotówkowych oraz lojalności wobec konkretnych platform czy banków.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Proxima Studio / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 14.10.2025 11:37

Ładowanie...