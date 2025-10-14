REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę

Kupujesz, płacisz BLIKiem, a część kwoty wraca na twoje konto. Brzmi fajnie? Tak właśnie ma działać nowa platforma cashbackowa tworzona przez BLIK i Goodie.

Malwina Kuśmierek
Cashback od BLIKa i Goodie
REKLAMA

BLIK i Goodie łączą siły, by stworzyć pierwszą w Polsce wielobankową platformę cashbackową. Dzięki niej użytkownicy aplikacji bankowych będą mogli odzyskiwać część pieniędzy wydanych na zakupy – bez konieczności zakładania dodatkowych kont czy instalowania nowych aplikacji.

REKLAMA

Płacisz BLIKiem, a on nagradza cię zwrotem. Nowa usługa w drodze

Nowa platforma, opracowywana przez Polski Standard Płatności (operatora BLIKa) oraz fintech Goodie, ma umożliwić klientom korzystanie z ofert cashbackowych bezpośrednio w aplikacjach bankowych. Użytkownik będzie aktywował wybraną promocję przed zakupem, zapłaci BLIKIEM lub kartą, a po transakcji część środków wróci na jego saldo w aplikacji - gotowe do wypłaty na konto.

Z perspektywy banków i sklepów nowa inicjatywa ma być wyjątkowo prosta w obsłudze. Sprzedawcy, którzy zdecydują się dołączyć do programu, nie będą musieli przeprowadzać kosztownych integracji technicznych - wystarczy podpisanie umowy i uzgodnienie warunków współpracy. W zamian zyskają widoczność w aplikacjach bankowych i dostęp do szerokiej bazy klientów, z rozliczeniem uzależnionym od efektów sprzedaży.

Tworzymy nowy standard usługi cashback, przygotowany na dużą skalę, dla całego sektora bankowego. Dzięki współpracy z BLIKIEM nasza technologia staje się dostępna dla wszystkich banków i sklepów w Polsce

Z kolei przedstawiciel BLIKa, Marcin Waldowski, podkreśla, że rozwiązanie to ma podobny potencjał jak sam system BLIK w momencie jego rynkowego debiutu. - Wierzymy, że ustandaryzowany cashback pozwoli klientom oszczędzać, a bankom zwiększyć zaangażowanie użytkowników w aplikacjach - stwierdził Waldowski.

Na razie nie wiadomo, które banki jako pierwsze wprowadzą usługę do swoich aplikacji. Współpraca Goodie i BLIKA ma jednak stworzyć otwartą infrastrukturę, z której w przyszłości będzie mógł skorzystać cały sektor bankowy w Polsce. Start usługi planowany jest na 2026 rok.

Czym jest cashback i jak działa?

"Cashback" oznacza zwrot części pieniędzy za zakupy dokonane online lub stacjonarnie, a nie wypłatę gotówki z kasy sklepu. Użytkownik, który skorzysta z oferty promocyjnej, otrzymuje procent od wydanej kwoty - zazwyczaj od 1 do 10 procent - z powrotem na swoje konto lub saldo w aplikacji. Popularne usługi typu cashback w Polsce oferują m.in. Revolut, Payback, Letyshops czy właśnie Goodie.

Mechanizm cashbacku działa prosto: po aktywowaniu oferty i dokonaniu płatności u partnera handlowego, system rejestruje transakcję i po jej potwierdzeniu przyznaje użytkownikowi zwrot. Takie rozwiązania są coraz popularniejsze w Europie i stanowią atrakcyjną formę zachęty do płatności bezgotówkowych oraz lojalności wobec konkretnych platform czy banków.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Proxima Studio / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
14.10.2025 11:37
Tagi: BLIKcashbackZakupy online
Najnowsze
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
15:17
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:17:42+02:00
13:33
Netflix zmusi cię do wymiany telewizora. Inaczej nie pooglądasz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:33:55+02:00
13:24
Bowers & Wilkins z nowym hitem. Wreszcie słyszę muzykę, a nie słuchawki
Aktualizacja: 2025-10-13T13:24:19+02:00
13:15
Samsung Galaxy Z Fold 7 1800 zł taniej. Lepiej się pospiesz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:15:04+02:00
12:52
Twoja praca jest bez sensu. Tak twierdzi twórca ChataGPT
Aktualizacja: 2025-10-13T12:52:32+02:00
12:10
Gigantyczny problem z tunelem pod Łodzią. Zrobią to jak w kopalni
Aktualizacja: 2025-10-13T12:10:00+02:00
12:00
Człowiek jest najlepszym firewallem. Za nami Akademia cyberPEKAO
Aktualizacja: 2025-10-13T12:00:00+02:00
10:56
Turyści paskudzą w Tatrach. Nie dość, że śmierdzi, to można wdepnąć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:56:35+02:00
10:44
Zapłacisz więcej za napoje bez cukru. Ten kraj jest okropny
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:32+02:00
10:15
Krakowski hotel to perła. Znaleźli sposób na tych, którzy chcieli go zburzyć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:15:04+02:00
9:33
Wyszukiwarka jak Google, ale dla DNA. Przełom w biologii
Aktualizacja: 2025-10-13T09:33:24+02:00
9:00
Twój dom zapomni co to kurz. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800
Aktualizacja: 2025-10-13T09:00:00+02:00
8:04
Amazon przesadził z reklamami. Użytkownicy masowo zwracają sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-13T08:04:34+02:00
7:44
Samsung ma idealnego składaka. Problem w tym, że nie mogę go kupić
Aktualizacja: 2025-10-13T07:44:00+02:00
7:04
Trzy nowości Apple'a w tym tygodniu. Szczerze: tylko jedna ma sens
Aktualizacja: 2025-10-13T07:04:34+02:00
6:38
Pokazali robota z bronią mikrofalową. Koszmar dronów
Aktualizacja: 2025-10-13T06:38:48+02:00
6:30
Pierwsze w historii zdjęcie 2 czarnych dziur krążących wokół siebie. "Cud techniki"
Aktualizacja: 2025-10-13T06:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA