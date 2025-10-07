#B69AFF
Allegro ma kapitalne dostawczaki. Tak chce wygrać z samochodami na ulicach

Allegro dołączyło do wrocławskiego punktu przeładunkowego, z którego przesyłki dostarczane są nieco innymi dostawczakami.

Adam Bednarek
punkt przeładunkowy
Ambicje są naprawdę duże. Allegro cytuje szacunki ekspertów, z których wynika, że przesiadka na rowery cargo może przyczynić się do zmniejszenia liczby samochodów dostawczych w centrum w godzinach szczytu aż o 70 proc. "Dla mieszkańców to mniej korków, hałasu oraz czystsze powietrze" – przyznaje platforma.

Niekomercyjny, współdzielony microhub przeładunkowy dla firm kurierskich znajduje się w podziemnym parkingu Narodowego Forum Muzyki. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce. Tam trafiają paczki, które następnie rozwożone są przez kurierów rowerami cargo bezpośrednio do odbiorców albo automatów paczkowych. O ile dostawcy coraz częściej wskakują na rowery, tak punkt przeładunkowy dla wielu firm to już nowość.

Pierwsze paczki dostarczane przez Allegro już wyruszyły z wrocławskiego microhubu do klientów

- Jak pokazały badania ankietowe, wywiady i warsztaty z przedstawicielami różnych przedsiębiorstw funkcjonujących w centrum Wrocławia, największymi wyzwaniami związanymi z dostawami są niedopasowane okna czasowe dla dostaw oraz brak wyznaczonych dedykowanych miejsc na rozładunek, co przekłada się na łamanie przepisów oraz zastawianie chodników czy jezdni przez dostawców. Mamy nadzieję, że uruchomienie mikrohubu na terenie parkingu NFM przełoży się na poprawę tej sytuacji poprzez zmniejszenie liczby samochodów dostawczych na ulicach staromiejskiego centrum - mówi prof. Maja Kiba-Janiak, koordynatorka Partnerstwa na rzecz obsługi towarowej w historycznym centrum Wrocławia oraz pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który pełni rolę lidera Partnerstwa.

Wcześniej punkt przeładunkowy testowano w Poznaniu, ale w stolicy Wielkopolski pilotaż objął jedną firmę. We Wrocławiu zaangażowanych jest więcej użytkowników – obok Allegro to także DPD Polska, GLS Poland, InPost, Wrocławscy Kurierzy Rowerowi oraz MAKRO Cash&Carry Polska – wykorzystujący do tego istniejącą infrastrukturę w postaci parkingu podziemnego.

Projekty takie jak ten we Wrocławiu to modelowe przykłady działań, które realnie mogą wpłynąć na jakość życia w miastach. Cieszy nas, że możemy być częścią tego rozwiązania – i mamy nadzieję, że podobne inicjatywy będą wdrażane również w innych miastach – zachwala Alicja Bieszyńska, Manager Operations Sustainability, Allegro.

Wrocław chce być wzorem

Tak deklaruje Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, który ma nadzieję, że nowy model logistyki miejskiej przyniesie realne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku.

Allegro logicznie zauważa, że punkty przeładunkowe, z których wyruszają rowerowi kurierzy, to szansa na mniej samochodów dostawczych. A co za tym idzie: mniej hałasu i korków w najbardziej uczęszczanych częściach miasta. Rozwiązanie funkcjonuje już w takich miastach jak Londyn, Berlin czy Sydney, a teraz jest szansa, żeby przenieść je na polski grunt.

Firmy muszą działać, bo mieszkańcy się skarżą

Wiele osób ma dosyć samochodów parkujących "tylko na chwilę", by dostarczyć zamówienie. Problem dotyczy nawet automatów paczkowych, bo kurierzy chcą dostać się jak najbliżej maszyny. Rozjeżdżają więc chodniki, trawniki czy drogi dla rowerów.

Szczególny kłopot mają sąsiedzi automatów paczkowych, bo to wszystko dzieje się pod ich oknami. Owszem, wielu klientów dalej będzie przyjeżdżało po zamówienia własnymi samochodami, ale jeśli przyjmą się dostawy rowerami cargo, to przynajmniej odejdzie hałas generowany przez dostawczak. A im mniej odgłosów, tym lepiej.

Na Spider's Web piszemy więcej o automatach paczkowych:

Adam Bednarek
07.10.2025 13:44
