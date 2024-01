W Polsce trzeba zasypać chodniki automatami paczkowymi, żeby piesi zaczęli się liczyć

No i proszę, sam wielokrotnie narzekałem na liczbę tych urządzeń, a lada moment okaże się, że będą to jedyne tereny w mieście, gdzie będzie cicho, spokojnie i bezpiecznie. Nie licząc tylko tych momentów, kiedy ktoś podjedzie odebrać swoją przesyłkę, zostawi włączony silnik, a po chwili trzaśnie drzwiczkami. Myślę jednak, że to i tak lepsze niż samochody rozpędzające się do niedozwolonej prędkości na króciutkim obszarze, bo przecież trzeba gnać do sklepu, by później stać w kolejce.