Nie śpi, bo automat paczkowy świeci jej w okno. Polacy mają dość hałasów i męczącego światła

Same firmy są gotowe do współpracy i jak pokazuje przykład świecącego automatu z Żoliborza da się dojść do porozumienia. W takich sytuacjach zastanawiające jest to, że nikt nie wziął pod uwagę tej kwestii wcześniej i operacja niepotrzebnie musi się odbywać na "żywym pacjencie". Jak się poskarżą - poprawimy. Chyba nie tak powinno to wyglądać.