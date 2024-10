Magiczna granica przebita. Tyle automatów paczkowych mamy w Polsce

Na rynku automatów paczkowych ciągle dużo się dzieje. Kilka miesięcy temu plotkowano o możliwym przejęciu przez Pocztę Polską automatów paczkowych należących póki co do Orlenu. Z kolei niedawno inPost ogłosił, że „połowa produkcji kontraktowana jest na automaty bez ekranu”. Tylko co drugi paczkomat będzie miał wyświetlacz. Powód jest prosty – automaty bez panelu dotykowego są znacznie tańsze.