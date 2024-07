Poczta Polska przejmie tysiące automatów paczkowych? To byłby ratunek dla podupadłego operatora

Orlen Paczka niedawno otworzyła się na opcję dostaw za sprawą kuriera GLS. Była to pierwsza sytuacja, w której jedna firma kurierska udostępnia swoje automaty paczkowe innej. Wydaje się, że jeśli doszłoby do przejęcia Orlen Paczki przez Pocztę Polską, to spółka oprócz swoich zawrotnych 200 automatów mogłaby zyskać dostęp do kolejnych 6000 maszyn postawionych w całej Polsce.