Idziesz na pocztę z awizo, a tam elektrośmieci. Poczta Polska ma nowy pomysł

Innym pomysłem na zagospodarowanie placówek jest stworzenie punktów przyjmujących elektrośmieci. Mikosz podkreśla, że poczta ma już cały system logistyczny, więc należy teraz zastanowić się, czy można wykorzystać go w ten sposób. I ma to nawet sens, bo czasami trudno jest znaleźć miejsce w okolicy, gdzie da się pozostawić elektrośmieci. To duży problem i to globalny. Bardzo dużo cennych surowców dałoby się odzyskać, ale tak się nie dzieje, bo stare urządzenia lądują w szufladach - i to w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu.