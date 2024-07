Idziesz do Biedronki, a paczka czeka w automacie obok. Pokochasz to rozwiązanie

Innymi słowy, wybierając się na zakupy do dyskontu sygnowanego owadem, łatwiej jednocześnie będzie odebrać paczkę po lub przed zakupami, którą wcześniej zamówimy do automatu stojącego tuż obok sklepu. Wydaje się to niezłym rozwiązaniem, zważywszy na możliwość oszczędności czasu. Można rzec, upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu.