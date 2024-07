Paczkomaty w nowych miejscach. Nie musicie martwić się za dużym bagażem

Do tej pory nasi pasażerowie nie mieli specjalnie wyjścia. Jeśli okazało się, że np. flakon perfum, który chcą wziąć na pokład jest za duży, zazwyczaj lądował on w koszu lub był przekazywany osobie trzeciej, która nie była podróżnym (…) To oznacza oszczędności i wygodę dla pasażerów