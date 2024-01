Ulice to za mało. Paczkomaty rozpychają się na lotniskach

Paczkomat uruchomiono z myślą o podróżnych, których przedmioty przewożone w bagażu podręcznym zostały zakwestionowane w trakcie kontroli bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy w bagażu podręcznym znajdzie się przedmiot, który jest zabroniony do przewozu w kabinie samolotu (np. perfumy we flakonach o pojemności powyżej 100 ml) pasażer może wysłać go za pomocą urządzenia Paczkomat. Dotychczas taki przedmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, musiał zostać wyrzucony.