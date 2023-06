Polska liderem paczkomatozy. Nie ma się jednak z czego cieszyć

Dane publikowane przez "Tygodnik Gospodarczy PIE" potwierdzają to, co można było samemu zauważyć: Polskę zalały automaty do odbiorów paczek. Nie brakuje osób, które mówią, że skoro jest tyle urządzeń, to znaczy, że ludzie chcą i lubią z nich korzystać. Nie twierdzę, że takie maszyny nie ułatwiają życia lub że są niepotrzebne. Ba, przez pewien czas byłem w stanie się zgodzić, że to nawet lepiej, że kurierzy jeżdżą w jedno miejsce i zostawiają przesyłki, zamiast krążyć po całym osiedlu. Teraz jednak nie jestem tego taki pewien, skoro punktów jest mnóstwo, ulokowane są w tak wielu miejscach w okolicy, że kto wie, czy nie wychodzi na to samo.