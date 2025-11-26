REKLAMA
ChatGPT z istotną aktualizacją. Koniec dziwnego ograniczenia

ChatGPT otrzymał ważną aktualizację trybu głosowego. Nie jest już osobnym ekranem, lecz integralną częścią czatu. Z pozoru drobna zmiana, ale znacząco wpływa na sposób korzystania z aplikacji.

Albert Żurek
ChatGPT aktualizacja tryb głosowy
Do tej pory ChatGPT funkcjonował w dwóch trybach: klasycznego czatu tekstowego oraz oddzielnego trybu głosowego, dostępnego z dedykowanego ekranu. Najnowsza aktualizacja łączy je w jedno, spójne środowisko rozmowy.

ChatGPT zmienia podejście do trybu czatu głosowego. Koniec z ograniczeniem

Dotychczasowy podział utrudniał korzystanie z wielu funkcji. W trybie głosowym nie dało się m.in.:

  • wysyłać zdjęć i robić nowych z aparatu;
  • załączać różnych plików np. dokumentów;
  • tworzyć obrazów i filmów.

Rozmowa głosowa była odcięta od pełnego kontekstu czatu. Użytkownik musiał wybierać: mówić do asystenta albo pisać. Teraz tryb głosowy działa bezpośrednio w wątku rozmowy.

Kliknięcie niebieskiej charakterystycznej ikony na czacie natychmiast uruchamia konwersację z ChatemGPT. Wszystko, co powiemy, oraz odpowiedzi modelu pojawiają się na ekranie. To otwiera też nowe możliwości.

Możemy swobodnie rozmawiać o przesyłanych materiałach, a ChatGPT pokazuje dodatkowy kontekst - np. mapy czy obrazy generowane w czasie rzeczywistym. Właściwie możemy używać też tego w celu wyszukiwania treści internetowych za pomocą searchGPT.  Jest też opcja przeglądania starszych wiadomości, np. aby przypomnieć sobie, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej.

Nowy tryb głosowy
Stary-nowy tryb głosowy

Zmiana wygląda niepozornie, ale wyraźnie ułatwia interakcję. Czat staje się bardziej naturalny i elastyczny. Aby zakończyć rozmowę głosową, wystarczy nacisnąć przycisk Zakończ.

Połączony tryb głosowy i tekstowy jest domyślnie dostępny dla wszystkich po aktualizacji ChatGPT. Jeśli jednak ktoś woli dotychczasowy układ, może go przywrócić: wystarczy w ustawieniach wejść w sekcję "Tryb głosowy" i włączyć opcję "Odrębny tryb". Nawet w tym wariancie zachowano możliwość przesyłania plików i zdjęć - tak, jak powinno to działać od początku.

Albert Żurek
26.11.2025 13:04
