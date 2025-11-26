REKLAMA
Kopał basen, wykopał fortunę. W Polsce zabrałoby mu ją państwo

Zwykłe prace ogrodowe zamieniły się w nieoczekiwaną przygodę życia. Mieszkaniec miejscowości położonej niedaleko Lyon odkrył podczas kopania basenu skarb w postaci złotych sztabek i monet o łącznej wartości ponad 3 mln zł.

Marcin Kusz
Monety i złoto warte miliony. Niezwykłe znalezisko we Francji
Do tego niecodziennego odkrycia doszło jeszcze wiosną 2021 r., ale jego szczegóły ujawniono dopiero teraz, po zakończeniu postępowania sądowego. Mężczyzna, który planował budowę basenu na swojej posesji, niespodziewanie natrafił na metalowe skrzynie. W ich wnętrzu znajdowało się ponad 20 sztabek złota oraz około tysiąca złotych monet.

Eksperci wycenili znalezisko na blisko 700 tys. euro, co przekłada się na ponad 3,1 mln zł. Skarb pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej lub tuż po niej, jednak same sztabki są znacznie młodsze. Żandarmeria oceniła ich wiek na około 20 lat.

Skarb pod ochroną prawa

Choć w wielu krajach znaleziska archeologiczne lub historyczne muszą zostać przekazane państwu, w tym przypadku sąd zdecydował, że właścicielem skarbu może pozostać znalazca. Mężczyzna poinformował władze o odkryciu, spełniając obowiązek zgłoszenia znaleziska. Jego uczciwość oraz fakt, że działka była w pełni jego własnością, zadecydowały o tym, że sąd przyznał mu pełne prawo do majątku. Nie udało się także potwierdzić, że skarb rzeczywiście ma dużą wartość historyczną. Jak podaje redakcja Le Progres, niektóre ze sztabek miały około 15-20 lat.

Nie wiadomo, czy skrzynie zostały ukryte przez poprzednich właścicieli posesji. Historycy i numizmatycy podkreślają, że niektóre egzemplarze mogą być unikatami i świadectwami epoki, która zniknęła w zawierusze dziejów.

Francuz miał szczęście. W Polsce potoczyłoby się to zupełnie inaczej

Gdyby podobne znalezisko miało miejsce w Polsce, jego los mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie przedmioty o wartości historycznej, archeologicznej lub numizmatycznej są własnością Skarbu Państwa. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś odkryje skarb na swojej prywatnej działce, nie może go zatrzymać ani sprzedać. Znalezisko należy niezwłocznie zgłosić odpowiednim służbom – w przeciwnym razie grozi odpowiedzialność karna.

Co więcej, nawet jeśli skarb nie ma dużej wartości historycznej, to sądy w Polsce mogą uznać, że w świetle prawa należy on do właściciela gruntu tylko wtedy, gdy nie ma domniemanego pierwotnego właściciela i nie kwalifikuje się jako zabytek. W praktyce więc Polak, który podczas kopania basenu natrafiłby na złoto i monety, raczej nie zostałby milionerem.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: kai keisuke / Shutterstock

Marcin Kusz
26.11.2025 06:01
Tagi: archeologiaFrancjaPieniądzerządzłoto
