/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat

Choć początków rolnictwa szuka się zwykle w rejonie tzw. Żyznego Półksiężyca, najnowsze odkrycia z południowego Uzbekistanu z całą pewnością podważają tę narrację. Znaleziono jaskinię, która skrywa wiele sekretów.

Marcin Kusz
Szokujące znalezisko. Kto tak naprawdę wynalazł rolnictwo?
REKLAMA

Przez dekady uważano, że kolebka rolnictwa znajduje się w rejonie tzw. Żyznego Półksiężyca, czyli obszaru obejmującego dzisiejszy Irak, Syrię, Liban, Izrael i część Turcji. Jednak odkrycia dokonane w jaskini Toda na południu Uzbekistanu każą na nowo przemyśleć, gdzie i w jaki sposób człowiek zaczął tak naprawdę uprawiać ziemię. Znaleziska sprzed ponad 9000 lat wskazują, że pierwotne formy rolnictwa mogły rozwijać się niezależnie także daleko poza tym uznanym dotąd centrum cywilizacyjnym.

REKLAMA

To mogła być niezależna rewolucja rolnicza

Jaskinia Toda leży ponad 1,4 tys. km od znanego centrum wczesnego rolnictwa, czyli Żyznego Półksiężyca, obszaru obejmującego m.in. Lewant i Mezopotamię. Mimo tej odległości międzynarodowy zespół archeologów pracujący na miejscu w 2019 r. odkrył w jej wnętrzu liczne artefakty, które datowane są na co najmniej 9200 lat. Wśród znalezisk znalazły się węgle drzewne, narzędzia kamienne oraz fragmenty roślin.

Co ciekawe, badania pod mikroskopem wykazały, że niektóre z tych narzędzi wykazują zużycie charakterystyczne dla narzędzi rolniczych, szczególnie sierpów. Ślady te są bardzo podobne do tych znajdowanych na stanowiskach, gdzie potwierdzono obecność upraw roślin. Co więcej, analiza fitolitów i makroszczątków roślinnych wykazała obecność dzikiego jęczmienia, pistacji i jabłek.

Dowód na niezależne początki upraw?

Autorzy badań przekonują, że jaskinia Toda to potencjalnie kolejny punkt na mapie neolitycznej rewolucji, w którym ludzie zaczęli podejmować praktyki rolnicze niezależnie od kultury Natufian, znanej z pierwszych upraw zbóż w Lewancie około 10 tys. lat temu.

Zdaniem Roberta Spenglera z Instytutu Geoantropologii Maxa Plancka, odkrycie to potwierdza rosnącą hipotezę, że udomowienie roślin mogło być skutkiem przypadkowych, powtarzalnych działań człowieka, a nie od razu świadomą decyzją o tworzeniu gospodarstw. Ludzie mogli przez pokolenia zbierać te same gatunki roślin w tych samych miejscach, co stopniowo prowadziło do selekcji i form uprawy.

Szykuje się nowy rozdział w historii rolnictwa

Zespół badaczy planuje teraz rozszerzyć prace terenowe w regionie. Wszystko po to, by sprawdzić, czy podobne ślady obecne są także w innych miejscach Azji Centralnej. Jeżeli uda się potwierdzić, że zbierany w jaskini Toda jęczmień był w jakimś stopniu uprawiany, będzie to oznaczać, że ta część świata odegrała znacznie większą rolę w kształtowaniu cywilizacji rolniczej, niż dotąd przypuszczano.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Odkrycie z Uzbekistanu może zmusić nas do przedefiniowania poglądów na temat tego, gdzie i jak zaczęło się rolnictwo. Może się bowiem okazać, że jego początki były bardziej rozproszone geograficznie i kulturowo, niż wskazywały dotychczasowe modele ewolucji cywilizacji.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Africa Studio / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
27.08.2025 06:12
Tagi: archeologiaOdkrycia naukowerolnictwo
Najnowsze
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
13:51
Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe
Aktualizacja: 2025-08-26T13:51:53+02:00
13:21
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny
Aktualizacja: 2025-08-26T13:21:19+02:00
13:08
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka
Aktualizacja: 2025-08-26T13:08:31+02:00
12:30
Miasto wprowadziło prohibicję na czipsy. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-26T12:30:32+02:00
11:31
Biało-czerwona amunicja powstaje w Polsce. To ma być gwarancja naszego bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-08-26T11:31:12+02:00
11:05
Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości
Aktualizacja: 2025-08-26T11:05:39+02:00
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
10:00
Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds. Twórcy walą w Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:00+02:00
9:53
Trump grozi Europie. Potraktuje unijnych urzędników gorzej niż Putina
Aktualizacja: 2025-08-26T09:53:13+02:00
9:17
Gdzie się podziało Spotify Super Premium? Kuriozalne powody opóźnienia
Aktualizacja: 2025-08-26T09:17:12+02:00
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA