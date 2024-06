Takiego paczkomatu jeszcze nie było. Ruszyły testy w polskich miastach, ale nie tylko

Tylko 17 gmin w kraju nie ma żadnego automatu paczkowego (spośród aż 2477). Co ciekawe można zauważyć też pewną zależność – w Polsce południowej jest zdecydowanie większe zagęszczenie automatów (19 na 100 km2) niż w Polsce północnej (8 na 100 km2). Największa liczba tego typu urządzeń stoi w województwach mazowieckim i śląskim – na Mazowszu jest ich aż 6 tys., natomiast Śląsk cechuje się największą gęstością w postaci 41 urządzeń na 100 km2. To ponad 5 razy więcej niż na północy Polski. Niemniej jednak to w zdecydowanej większości automaty są dostępne dla mieszkańców w gminach miejskich (aż 65 proc.), natomiast biorąc inne firmy niż InPost, to współczynnik wynosi już od 80 do 90 proc. Statystycznie na 10 tys. mieszkańców miast przypada 14 automatów – wsi zaledwie 6.