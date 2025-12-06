Logo
Służbowy samochód tylko na prąd. Europa szykuje drakońskie prawo

Komisja Europejska szykuje legislacyjną bombę, która może wstrząsnąć rynkiem motoryzacyjnym bardziej niż planowany na 2035 r. zakaz rejestracji aut spalinowych.

Maciej Gajewski
firmowe samochody elektryczne
W pakiecie inicjatyw zaplanowanym na 10 grudnia bieżącego roku ma pojawić się propozycja, by wszystkie firmy działające w Unii Europejskiej od 2030 r. kupowały wyłącznie samochody elektryczne. To oznaczałoby przyspieszenie transformacji o całe pięć lat. Nie jest to wizja ekologicznych aktywistów, lecz projekt samej Komisji Europejskiej - i to w zaawansowanej fazie. Jak ujawniła Rzeczpospolita regulacje miałyby objąć nie tylko klasyczne floty korporacyjne, lecz także firmy leasingowe i wynajmu długoterminowego. W praktyce oznaczałoby to, że już za pięć lat nawet 80 proc. nowych aut wprowadzanych na rynek musiałoby być elektryczne. 

Dlaczego właśnie floty firmowe?

Odpowiedź jest prosta: bo to one kształtują rynek. Floty odpowiadają za ponad 60 proc. nowych rejestracji samochodów w Europie. W Polsce - gdzie motoryzacja jest siódmym największym sektorem eksportowym na świecie - udział zakupów firmowych sięga aż 80 proc. Oznacza to, że nowe przepisy de facto wyeliminowałyby silniki spalinowe z biznesu na długo przed 2035 r. 

Czytaj też:

Z dokumentów do których dotarły media wynika, że Bruksela planuje etapowe wdrożenie. Od 2027 r. firmy miałyby kupować co najmniej 75 proc. aut elektrycznych, a od 2030 r. - już wyłącznie pojazdy zeroemisyjne. To oznaczałoby definitywny koniec rejestracji benzyniaków i diesli w sektorze przedsiębiorstw. W Polsce udział elektrycznych aut dostawczych w nowych rejestracjach wynosi zaledwie 1,8–2 proc.

Wąskie gardło, czyli infrastruktura ładowania

Nawet jeśli firmy chciałyby przejść na elektryki, pojawia się pytanie: gdzie je ładować? 

Polska notuje dynamiczny rozwój infrastruktury - pod koniec października działało 11 307 ogólnodostępnych punktów ładowania, o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia odległość między stacjami wynosi 2,15 km. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Większość punktów skupiona jest w dużych miastach: Warszawie (843), Gdańsku (361), Poznaniu (347), Krakowie (333) i Szczecinie (302). Tylko 34 proc. z nich to szybkie ładowarki DC - reszta to wolne punkty AC, które nie nadają się do intensywnego użytku flotowego. 

Ładowanie pojazdów to wciąż największa niedogodność elektromobilności

Mimo sceptycyzmu, rynek rośnie. Na koniec października w Polsce zarejestrowano 117 948 samochodów elektrycznych - wzrost o 94 proc. rok do roku. W segmencie osobowym liczba BEV wzrosła o 58 proc., a w październiku samym - o 319 proc. Rośnie też liczba elektrycznych dostawczaków i ciężarówek - 10 230 sztuk. Problem w tym, że udział BEV w rynku nowych aut osobowych wciąż wynosi tylko 6,4 proc. Do unijnego celu redukcji emisji o 55 proc. do 2030 r. brakuje nam jeszcze 20-25 proc. 

Sukces czy fiasko?

Czy plan Komisji Europejskiej się powiedzie? To zależy od politycznej odwagi i pragmatyzmu. Już dziś słychać głosy sprzeciwu w wielu krajach, w tym w Polsce. Lobbing na rzecz złagodzenia przepisów będzie intensywny. Jedyną realną drogą do sukcesu jest kompleksowy system wsparcia dla biznesu: ulgi podatkowe, dotacje na wymianę flot, dofinansowanie infrastruktury w mniejszych miastach. Bez tego transformacja może zakończyć się falą bankructw i społecznym oporem. 10 grudnia Bruksela pokaże, czy wierzy w naturalne tempo zmian, czy zdecyduje się narzucić je siłą. Bo europejska motoryzacja stoi przed największym dylematem od dekad. 

06.12.2025 16:30
Tagi: firmaprawoSamochodySamochody elektryczne
