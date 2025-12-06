Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone Fold jak iPhone Air. Koniec reliktu przeszłości?

Apple’owi bardzo zależy by wreszcie pozbyć się archaicznych kart SIM z telefonów. Z punktu widzenia firmy i znacznej części użytkowników to czysta korzyść. Tym niemniej - nie dla wszystkich.

Maciej Gajewski
iPhone Fold eSIM
REKLAMA

To nie kaprys, nie ideologia i nie próba zmuszenia użytkowników. To czysta inżynieria. Fizyczne gniazdo SIM to nie tylko plastikowa karta - to cała infrastruktura: tacka, mechanizm wysuwu, dodatkowa elektronika. Wszystko to zajmuje cenne miejsce wewnątrz urządzenia. A w świecie ultracienkich konstrukcji każdy milimetr jest na wagę złota. 

Przykład? iPhone Air - zaledwie 5,64 mm grubości. W przypadku iPhone’a Fold Apple celuje jeszcze niżej: około 4,8 mm po rozłożeniu. Usunięcie slotu SIM pozwala na większy akumulator, bardziej wytrzymały mechanizm zawiasów czy lepsze chłodzenie. Innymi słowy: każdy milimetr to miliardy dolarów i przewaga nad konkurencją. 

REKLAMA

Czytaj też:

eSIM zamiast SIM - Apple wywiera presję

eSIM nie jest nowością. Jego obsługa zadebiutowała w iPhone’ach XS i XR w 2018 r., ale przez lata współistniała z fizycznym SIM-em. Dopiero iPhone 14 w Stanach Zjednoczonych był pierwszym modelem eSIM-only. W innych krajach - w tym w Polsce - slot SIM wciąż pozostawał dostępny. Apple testował grunt. iPhone Air, ze względu na ekstremalnie cienką konstrukcję, nie miał już miejsca na tackę SIM. I świat się nie zawalił.

iphone air 2025 apple 00
iPhone Air

Jeśli przecieki się potwierdzą to iPhone Fold będzie pierwszym składanym iPhonem bez fizycznego SIM-a, dostępny w tej samej wersji na całym świecie. Bez wyjątków, bez lokalnych wariantów. W Europie czy Stanach Zjednoczonych operatorzy są gotowi - infrastruktura eSIM jest rozwinięta. W Polsce Orange, Plus i T-Mobile oferują eSIM od kilku lat, więc przejście będzie stosunkowo bezbolesne. Inaczej wygląda sytuacja na rynkach wschodzących, gdzie plastikowa karta SIM wciąż jest podstawą. Tam iPhone Fold może być katalizatorem zmian, ale też źródłem frustracji. 

Nie można jednak ignorować drugiej strony medalu. Eliminacja slotu SIM to nie tylko kwestia miejsca. To także większa kontrola Apple’a nad doświadczeniem użytkownika. Czy to źle? Zależy, jak spojrzeć. Dla jednych to gwarancja bezpieczeństwa i prostoty. Dla innych - ograniczenie wolności i elastyczności. 

REKLAMA

iPhone Fold - więcej niż tylko eSIM

Warto pamiętać, że brak slotu SIM to tylko fragment większej układanki. iPhone Fold ma być pokazem siły Apple. 7,8-calowy ekran wewnętrzny, 5,5-calowy ekran zewnętrzny, zawias z płytką rozprowadzającą naprężenia, który eliminuje widoczne zagięcie, akumulator 4700-6000 mAh, a do tego kamera 24 MPix ukryta pod ekranem. To próba stworzenia urządzenia, które na nowo zdefiniuje kategorię foldable. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 r.

Fizyczne karty SIM towarzyszyły nam przez ponad trzy dekady. Ich koniec nie będzie dramatem, lecz naturalną ewolucją - podobną do przejścia z Lightning na USB-C.  Dziś aktywacja profilu eSIM to kwestia minut: skan kodu QR, kliknięcie linku i gotowe. Bez wizyt w salonie operatora, bez ryzyka zgubienia karty. To wygoda, której trudno się oprzeć. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
06.12.2025 16:00
Tagi: AppleeSIMiOSiPhoneTelefony
Najnowsze
16:10
Wycena SpaceX szybuje do gwiazd. Elon Musk jeszcze bogatszy
Aktualizacja: 2025-12-06T16:10:00+01:00
16:00
iPhone Fold jak iPhone Air. Koniec pewnego reliktu przeszłości?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:00:00+01:00
11:46
3I/ATLAS to nie tylko kometa. To nasienie życia i cywilizacji
Aktualizacja: 2025-12-06T11:46:06+01:00
9:00
Szukasz prezentu? Sprawdziłem, co może dać ci HAMMER
Aktualizacja: 2025-12-06T09:00:00+01:00
7:50
Przenośna konsola jak laptop do gier. Przesunęli granice tego, co możliwe
Aktualizacja: 2025-12-06T07:50:00+01:00
7:44
Pomiary emisji z kosmosu są do bani. Polacy znaleźli słaby punkt
Aktualizacja: 2025-12-06T07:44:00+01:00
7:33
Słońce zabiło łączność radiową nad Australią. Potężny rozbłysk
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
7:22
Będą drukować kości. Polacy uszyją implanty na miarę
Aktualizacja: 2025-12-06T07:22:00+01:00
7:11
Rządowa aplikacja randkowa? Chcą nas cofnąć do XIX wieku
Aktualizacja: 2025-12-06T07:11:00+01:00
7:01
Twórca ChataGPT spanikował. "Efekt wyjątkowości wyparował"
Aktualizacja: 2025-12-06T07:01:00+01:00
20:30
Zapomniana teoria ciemnej materii wraca. UFO ma być kluczem
Aktualizacja: 2025-12-05T20:30:16+01:00
19:54
Samsung ma się czego obawiać. Pojawi się nowy TriFold
Aktualizacja: 2025-12-05T19:54:08+01:00
19:46
Nowy Windows 11 już jest. Zastanów się, czy go chcesz
Aktualizacja: 2025-12-05T19:46:42+01:00
19:32
Tę kamerkę będziesz chciał na święta. Widzi wszystko, nagrywa wszystko
Aktualizacja: 2025-12-05T19:32:58+01:00
19:05
Nowe kontenery niewiele pomogą. Ekspert wprost: musimy płacić więcej
Aktualizacja: 2025-12-05T19:05:59+01:00
19:04
Opera na Androida z potężną aktualizacją. Teraz to twój asystent
Aktualizacja: 2025-12-05T19:04:55+01:00
19:00
Vespa w polskiej armii. Tego drona Rosji nie uda się zagłuszyć
Aktualizacja: 2025-12-05T19:00:34+01:00
18:45
Jaki laptop dla gracza na święta 2025? OMEN i Victus z NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyglądają świetnie
Aktualizacja: 2025-12-05T18:45:59+01:00
17:53
NASA wysyła w kosmos potężny teleskop. Będzie szukał obcych
Aktualizacja: 2025-12-05T17:53:08+01:00
17:49
Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów
Aktualizacja: 2025-12-05T17:49:31+01:00
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA