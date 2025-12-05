Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki

Ładowanie...

Telefony Samsung Galaxy - od luksusowych flagowców po modele dla każdego

Samsung Galaxy S25 Ultra - król sztandarowców

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra to technologiczny pokaz siły Samsunga. Cena w wersji 12 GB RAM + 512 GB to 6900 zł, a podstawowe warianty startowały od około 6400 zł. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który oferuje aż 45 proc. szybsze przetwarzanie i niemal 50 proc. lepszą wydajność grafiki względem poprzedników.

Wyświetlacz? Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 3120 × 1440 pikseli - jeden z najlepszych paneli na rynku, stworzony dla osób, które nie uznają kompromisów w jakości obrazu.

Aparat to prawdziwa bestia: główny sensor 200 Mpix uzupełniany przez dwa obiektywy 50 Mpix i tele 10 Mpix. Do tego Galaxy AI w Androidzie 15, które potrafi usuwać niechciane obiekty ze zdjęć, poprawiać kadry i tworzyć efekty rodem z profesjonalnych programów graficznych.

To sprzęt dla profesjonalistów, twórców treści i graczy, którzy chcą mieć pewność, że ich telefon nie zestarzeje się przez lata. Luksusowy prezent, który doceni tylko ktoś naprawdę świadomy technologii.

Samsung Galaxy S25 Edge - elegancja w smukłej formie

Galaxy S25 Edge

Nowość z bieżącego roku, która od razu zdobyła serca fanów designu. Galaxy S25 Edge kosztuje 4500 zł (256 GB) lub 4950 zł (512 GB). Ma zaledwie 6,7 mm grubości, a jego smukła obudowa wygląda jak dzieło sztuki użytkowej.

Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu 120 Hz zapewnia płynność, a Snapdragon 8 Elite gwarantuje moc obliczeniową. Aparat 200 Mpix z tyłu i 12 Mpix z przodu to solidny zestaw fotograficzny.

Idealny prezent dla kogoś, kto ceni elegancję i nowoczesny styl, ale nie chce rezygnować z wydajności sztandarowca.

Samsung Galaxy S25 - złoty środek

Galaxy S25

Cena około 4000 zł sprawia, że Galaxy S25 to rozsądny kompromis między jakością a budżetem. Procesor Snapdragon 8 Elite dla Galaxy zapewnia 45 proc. szybsze przetwarzanie i aż 68 proc. lepszą wydajność AI niż poprzednia generacja.

Wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz jest wystarczająco dobry, by cieszyć oko, a zestaw aparatów (50 Mpx + 12 Mpx ultraszeroki + 10 Mpx tele) daje sporo możliwości fotograficznych. Jedynym kompromisem jest akumulator 4000 mAh, który jednak dzięki optymalizacji powinien wystarczyć na cały dzień.

To telefon dla osób, które chcą mieć nowoczesne urządzenie bez przesady w cenie i specyfikacji.

Samsung Galaxy S25+ - większy brat

Galaxy S25+

Wersja S25+ to krok w stronę większego komfortu. Ekran 6,7 cala i mocniejszy akumulator sprawiają, że codzienne korzystanie jest wygodniejsze. Cena w promocjach to około 5000 zł. Idealny wybór dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż podstawowy S25, ale nie potrzebują pełnej mocy Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE - najlepszy stosunek ceny do jakości

Galaxy S25 FE

Model FE to zawsze propozycja dla oszczędnych, ale świadomych użytkowników. Cena startowa 3000 zł, a w promocjach nawet poniżej 2100 zł. Procesor Exynos 2400, ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz i aparat 50 Mpix uzupełniany dodatkowymi obiektywami to zestaw, który zadowoli większość użytkowników.

Lekki (190 g) i cienki (7,4 mm), wyposażony w Galaxy AI - świetny prezent dla studentów i młodych osób, które chcą nowoczesny telefon bez rujnowania budżetu.

Samsung Galaxy A56 5G - solidny średniak

Galaxy A56 5G

Cena od 1250 zł do 1600 zł sprawia, że Galaxy A56 5G to idealny wybór dla osób, które chcą niezawodny telefon do komunikacji, mediów społecznościowych i prostych zdjęć. Procesor Exynos 1580 jest o 37 proc. szybszy niż poprzednik, a wyświetlacz Super AMOLED 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz wygląda świetnie.

Aparat 50 Mpix z OIS, uzupełniony przez szeroki i makro, daje sporo możliwości, a akumulator 5000 mAh zapewnia cały dzień pracy. To telefon, który świetnie sprawdzi się jako prezent dla rodziców czy dziadków - solidny, prosty i niezawodny.

Składane telefony - przyszłość w twojej kieszeni

Samsung Galaxy Z Fold7 - mobilne biuro

Galaxy Z Fold7

Cena 9300 zł za wersję 512 GB może odstraszać, ale Fold7 to sprzęt dla profesjonalistów. Po rozłożeniu mamy 7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X QXGA+, który zamienia telefon w miniaturowy tablet. Udoskonalony zawias i lepsza ochrona wyświetlacza sprawiają, że urządzenie jest bardziej wytrzymałe niż poprzednie generacje.

Snapdragon 8 Elite i Galaxy AI dostosowane do dużego ekranu czynią z Folda7 idealne narzędzie dla osób pracujących mobilnie - pisarzy, projektantów, programistów. To prezent dla kogoś, kto traktuje telefon jako centrum produktywności.

Samsung Galaxy Z Flip7 - stylowy gadżet

Galaxy Z Flip7

Cena 5500 zł (512 GB) i design, który przyciąga spojrzenia. Flip7 po złożeniu mieści się w każdej kieszeni, a po rozłożeniu oferuje 6,7-calowy ekran Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz.

Aparat 200 Mpix i akumulator 4400 mAh czynią go praktycznym. To prezent dla trendsettera - osoby, która lubi wyróżniać się i mieć gadżet, o którym mówi całe towarzystwo.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE - składany w wersji niedrogiej

Galaxy Z Flip7 FE

Nowość w serii FE - pierwszy niedrogi składany telefon Samsunga. Cena 4000 zł, procesor Snapdragon 8 Gen 3 i aparat 50 Mpix. To kompromis między ceną a doświadczeniem składanej technologii.

Idealny prezent dla młodych osób, które chcą spróbować czegoś nowego bez wydawania fortuny. Flip7 FE pokazuje, że składane telefony stają się coraz bardziej dostępne.

Zegarki i słuchawki jako uzupełnienie ekosystemu Galaxy

Samsung Galaxy Watch8 - inteligentny towarzysz codzienności

Galaxy Watch8

Jeśli ktoś z twoich bliskich korzysta już ze telefonu Samsunga to Galaxy Watch8 będzie naturalnym uzupełnieniem. Cena startuje od 1599 zł za model 40 mm z Bluetooth, a wersja 44 mm kosztuje 1900 zł. Oba warianty wyposażono w jasne wyświetlacze Super AMOLED (3000 nitów), które pozostają czytelne nawet w pełnym słońcu.

Zegarek oferuje pełen zestaw funkcji zdrowotnych: pulsometr, monitor SpO2, pomiar stresu i aktywności elektrodermalnej (EDA). Procesor Exynos W1000 zapewnia płynne działanie, a akumulator wytrzymuje około dwóch dni. To idealny prezent dla osób dbających o zdrowie, aktywność fizyczną i stałą łączność ze smartfonem.

Samsung Galaxy Watch8 Classic - elegancja w tradycyjnym wydaniu

Galaxy Watch8 Classic

Classic to powrót Samsunga do klasycznego wzornictwa. Koperta ze stali nierdzewnej, większy ekran (46 mm) i aż 64 GB pamięci odróżniają go od standardowego Watch8. Cena wynosi 1500 zł.

To zegarek, który świetnie wygląda do garnituru, a jednocześnie oferuje wszystkie nowoczesne funkcje. Idealny dla menedżerów, profesjonalistów i osób, które chcą połączyć elegancję z technologią.

Samsung Galaxy Watch Ultra - dla ekstremalistów

Galaxy Watch Ultra

Cena 2500 zł i konstrukcja stworzona z myślą o wytrzymałości. Watch Ultra ma wzmocnioną obudowę, duże przyciski łatwe w obsłudze nawet w rękawiczkach oraz zestaw funkcji sportowych i zdrowotnych.

To zegarek dla biegaczy, rowerzystów i wszystkich, którzy spędzają czas aktywnie. Solidny, odporny i gotowy na każde wyzwanie.

Samsung Galaxy Buds3 Pro - audio na najwyższym poziomie

Galaxy Buds3 Pro

Słuchawki Buds3 Pro to propozycja dla wymagających melomanów. Podwójny system przetworników (10,5 mm i 6,1 mm) gwarantuje głębię dźwięku, a aktywna redukcja szumów (ANC) i adaptacyjna kontrola otoczenia pozwalają cieszyć się muzyką w każdych warunkach.

Obsługa 24-bitowego dźwięku Hi-Fi sprawia, że różnica między dobrym a doskonałym brzmieniem staje się wyraźnie odczuwalna. To prezent dla osób, które naprawdę słyszą różnicę.

Tablety - do pracy i rozrywki

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - mobilne biuro

Galaxy Tab S10 Ultra

Największy i najmocniejszy tablet Samsunga kosztuje około 4300 zł. Ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 14,6 cala i rozdzielczości 2960 × 1848 pikseli to prawdziwa perełka - idealna do edycji wideo, pracy graficznej czy oglądania treści.

Procesor MediaTek Dimensity 9400+ zapewnia wydajność na poziomie sztandarowych telefonów, a w zestawie znajdziesz rysik S Pen. To prezent dla grafików, projektantów i studentów, którzy potrzebują mobilnego narzędzia pracy.

Samsung Galaxy Tab S10 FE - tablet dla każdego

Galaxy Tab S10 FE

Cena 2800 zł czyni go przystępnym wyborem. Ekran TFT 10,9 cala, procesor Exynos 1580 i akumulator 8000 mAh to solidna specyfikacja do codziennego użytku.

Idealny dla rodziców, dziadków lub osób, które chcą wygodnie czytać, oglądać filmy i korzystać z Internetu bez dużych wydatków.

Galaxy AI - sztuczna inteligencja w praktyce

Wszystkie najnowsze urządzenia Samsunga - od serii S25, przez Foldy i Flipy, po Watch8 i tablety - wyposażono w Galaxy AI, dostępne bezpłatnie.

Najważniejsze funkcje to:

Tłumaczenia na żywo - tłumaczenie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym na ponad 20 języków

Pomocnik pisania - edycja i tłumaczenie wiadomości tekstowych

Edycja fotografii - usuwanie obiektów, poprawa jakości, tworzenie efektów

Now Brief - spersonalizowane podsumowanie dnia

Tłumacz - rozmowy wielojęzyczne w czasie rzeczywistym

Asystent Notatek - streszczanie notatek i transkrypcja

Gemini - dostęp do asystenta Google w języku polskim

Galaxy AI to realna wartość dodana, szczególnie dla osób pracujących międzynarodowo lub potrzebujących wsparcia w codziennych zadaniach.

Jak wybrać idealny prezent

Wszystkie urządzenia Galaxy z 2025 roku będą wspierane aktualizacjami przez lata, a Galaxy AI dodaje funkcjonalności, które realnie ułatwiają życie. Kupując prezent, warto sięgnąć po sprawdzone źródła - Samsung.pl, Media Expert, Komputronik czy RTV Euro AGD - aby mieć pewność gwarancji i bezpieczeństwa.

Święta Bożego Narodzenia 2025 pokazują, że ekosystem Samsung Galaxy ma coś dla każdego: od budżetowych modeli po luksusowe sztandarowce. Wybór zależy tylko od potrzeb i stylu osoby, którą chcesz obdarować.

Maciej Gajewski 05.12.2025 08:44

