Na twoje osiedle wjadą nowe automaty paczkowe. InPost ma groźnego konkurenta

Paczkomatów raczej nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Automaty są nie tylko ulubieńcami osób ceniących sobie wygodę wynikającą z odbioru paczki w dowolnym momencie - zwykle przy okazji pójścia do sklepu czy powrotu z pracy lub szkoły, ale także wręcz elementem kultury. Bo kto choć raz nie widział prześmiewczych memów nawiązujących do paczkomatozy okalającej nasz kraj?



Choć symbolem automatów paczkowych jest InPost, to własne maszyny ma także m.in. Allegro, DPD, DHL, Orlen czy Poczta Polska. Teraz bezpośrednią konkurencją dla InPost chce być nowy-stary gracz.