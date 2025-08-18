Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota

Ładowanie...

Choć ChatGPT jest usługą amerykańską i po dziś dzień nie doczekał się polskiego interfejsu, nie zniechęca to Polaków do korzystania z czatbota. Jest wręcz przeciwnie - sztandarowy produkt OpenAI z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności w naszym kraju. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Gemius oraz PBI na bazie danych z Mediapanelu. Zgodnie z danymi, archetypem użytkownika ChatGPT z Polski jest kobieta w wieku 25-34 lat i ze średnim lub wyższym wykształceniem.

Jedna trzecia polskiego internetu rozmawia z ChatGPT

Analiza opublikowana przez Gemius oraz PBI obejmuje swym zasięgiem zarówno wersję przeglądarkową, jak i aplikację mobilną ChataGPT. Dane dotyczące aplikacji są dostępne dopiero od 26 lutego 2025 roku, dlatego wcześniejsze wyniki w raporcie odnoszą się wyłącznie do wersji przeglądarkowej. Jednak nawet pomimo niepełności danych, Bartosz Wójcik z Gemius, mówi o stałym napływie użytkowników. W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku ilość realnych użytkowników z Polski w ChatGPT wzrosła z 3,6 mln do 9,332 mln. Oznacza to, że obecnie z ChatGPT korzysta prawie 1/3 wszystkich polskich internautów.

"Pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że generatywna sztuczna inteligencja nie jest już zjawiskiem niszowym w Polsce, a narzędzia takie jak ChatGPT stają się elementem codziennego życia milionów internautów. Technologia, która jeszcze niedawno była wykorzystywane przez entuzjastów, w ciągu kilku miesięcy trafiła do masowego odbiorcy, wyznaczając nowy standard w sposobie pozyskiwania informacji i interakcji online"

Realni użytkownicy ChatGPT w Polsce - okres od stycznia do czerwca 2025

Analizując wiek użytkowników - podobnie jak w przypadku innych usług online - wyraźnie w oczy rzuca się trend korzystania z ChatGPT przez osoby młode. 60 proc. wszystkich Polaków korzystających z ChatGPT stanowią internauci do 34 roku życia, a sama grupa wiekowa 25-34 stanowi najliczniejsze grono Polaków czatujących z czatbotem.

Wiek użytkowników ChatGPT w Polsce (wskaźnik Real Users)

Pod względem płci użytkowników, kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami - 4,930 mln kontra 4,402 mln. Z kolei pod względem wykształcenia przeważają użytkownicy z wykształceniem średnim i wyższym.

Wykształcenie użytkowników ChatGPT w Polsce (wskaźnik Real Users)

"Przeciętny użytkownik potrafi spędzić z ChatemGPT nawet ponad 2 godziny miesięcznie (maj br.), z czego najwięcej czasu spędzają osoby w wieku 25-34 lata (w czerwcu średnio 2 godziny i 42 minut). Chat GPT nie jest więc tylko domeną uczniów i studentów, ale przede wszystkim młodszej grupy osób aktywnych zawodowo"

Ogółem najwięcej użytkowników ChatGPT z Polski mieszka na wsi (39,6 proc. Real Users).

Jednocześnie Gemius i PBI opublikowały dane Miesięcznych Aktywnych Użytkowników za czerwiec 2025 - informacje o realnych aktywnych użytkownikach w ciągu 30 dni. Zgodnie z tymi danymi ChatGPT cieszy się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców dużych miast, a dopiero na drugim miejscu tych ze wsi.

Szybka adaptacja pokazuje, że użytkownicy w Polsce są otwarci na technologie oparte na sztucznej inteligencji, a bariera wejścia praktycznie nie istnieje. Wystarczy aplikacja na telefonie. [...] ChatGPT w Polsce jest dziś w podobnym punkcie, w jakim znajdowały się media społecznościowe kilkanaście lat temu. Narzędzie niszowe w krótkim czasie staje się masowym, zmieniając nawyki komunikacyjne milionów osób [...]

Zdjęcie główne: DC Studio / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 18.08.2025 09:55

