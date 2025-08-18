/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota

Generatywna AI trafia pod strzechy. Z ChatGPT korzysta już prawie co trzeci internauta w Polsce, a średni czas spędzony z czatbotem przekracza dwie godziny miesięcznie.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT
REKLAMA

Choć ChatGPT jest usługą amerykańską i po dziś dzień nie doczekał się polskiego interfejsu, nie zniechęca to Polaków do korzystania z czatbota. Jest wręcz przeciwnie - sztandarowy produkt OpenAI z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności w naszym kraju. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Gemius oraz PBI na bazie danych z Mediapanelu. Zgodnie z danymi, archetypem użytkownika ChatGPT z Polski jest kobieta w wieku 25-34 lat i ze średnim lub wyższym wykształceniem.

REKLAMA

Jedna trzecia polskiego internetu rozmawia z ChatGPT

Analiza opublikowana przez Gemius oraz PBI obejmuje swym zasięgiem zarówno wersję przeglądarkową, jak i aplikację mobilną ChataGPT. Dane dotyczące aplikacji są dostępne dopiero od 26 lutego 2025 roku, dlatego wcześniejsze wyniki w raporcie odnoszą się wyłącznie do wersji przeglądarkowej. Jednak nawet pomimo niepełności danych, Bartosz Wójcik z Gemius, mówi o stałym napływie użytkowników. W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku ilość realnych użytkowników z Polski w ChatGPT wzrosła z 3,6 mln do 9,332 mln. Oznacza to, że obecnie z ChatGPT korzysta prawie 1/3 wszystkich polskich internautów.

"Pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że generatywna sztuczna inteligencja nie jest już zjawiskiem niszowym w Polsce, a narzędzia takie jak ChatGPT stają się elementem codziennego życia milionów internautów. Technologia, która jeszcze niedawno była wykorzystywane przez entuzjastów, w ciągu kilku miesięcy trafiła do masowego odbiorcy, wyznaczając nowy standard w sposobie pozyskiwania informacji i interakcji online"

Realni użytkownicy ChatGPT w Polsce - okres od stycznia do czerwca 2025

Analizując wiek użytkowników - podobnie jak w przypadku innych usług online - wyraźnie w oczy rzuca się trend korzystania z ChatGPT przez osoby młode. 60 proc. wszystkich Polaków korzystających z ChatGPT stanowią internauci do 34 roku życia, a sama grupa wiekowa 25-34 stanowi najliczniejsze grono Polaków czatujących z czatbotem.

Wiek użytkowników ChatGPT w Polsce (wskaźnik Real Users)

Pod względem płci użytkowników, kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami - 4,930 mln kontra 4,402 mln. Z kolei pod względem wykształcenia przeważają użytkownicy z wykształceniem średnim i wyższym.

Wykształcenie użytkowników ChatGPT w Polsce (wskaźnik Real Users)

"Przeciętny użytkownik potrafi spędzić z ChatemGPT nawet ponad 2 godziny miesięcznie (maj br.), z czego najwięcej czasu spędzają osoby w wieku 25-34 lata (w czerwcu średnio 2 godziny i 42 minut). Chat GPT nie jest więc tylko domeną uczniów i studentów, ale przede wszystkim młodszej grupy osób aktywnych zawodowo"

Ogółem najwięcej użytkowników ChatGPT z Polski mieszka na wsi (39,6 proc. Real Users).

Jednocześnie Gemius i PBI opublikowały dane Miesięcznych Aktywnych Użytkowników za czerwiec 2025 - informacje o realnych aktywnych użytkownikach w ciągu 30 dni. Zgodnie z tymi danymi ChatGPT cieszy się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców dużych miast, a dopiero na drugim miejscu tych ze wsi.

Szybka adaptacja pokazuje, że użytkownicy w Polsce są otwarci na technologie oparte na sztucznej inteligencji, a bariera wejścia praktycznie nie istnieje. Wystarczy aplikacja na telefonie. [...] ChatGPT w Polsce jest dziś w podobnym punkcie, w jakim znajdowały się media społecznościowe kilkanaście lat temu. Narzędzie niszowe w krótkim czasie staje się masowym, zmieniając nawyki komunikacyjne milionów osób [...]

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: DC Studio / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
18.08.2025 09:55
Tagi: ChatbotChatGPTinternauciInternetpolskaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
7:02
To ja już wolę ludzką głupotę od tej całej sztucznej inteligencji
Aktualizacja: 2025-08-17T07:02:00+02:00
18:00
Śmieciarze toną w długach. A miał to być super intratny biznes
Aktualizacja: 2025-08-16T18:00:00+02:00
17:45
Żałuję, że nie urodziłem się 100 lat później. Życie w 2125 będzie wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-16T17:45:00+02:00
17:30
"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem Google'a". Coraz więcej osób tak ma, ty też?
Aktualizacja: 2025-08-16T17:30:00+02:00
16:45
Trump ma "listę lojalności amerykańskich firm". Zdziwisz się, kto najchętniej płaci haracze
Aktualizacja: 2025-08-16T16:45:00+02:00
16:30
iPhone od dawna nic nowego nie wnosi, a co roku jest absolutnym hitem sprzedażowym. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-08-16T16:30:00+02:00
15:45
W Pekinie pierwsza olimpiada robotów. Uczestniczy 16 krajów, bez Polski
Aktualizacja: 2025-08-16T15:45:00+02:00
15:30
Twórca ChatGPT: "tak, AI zabierze pracę, ale spokojnie - tylko dziadersom"
Aktualizacja: 2025-08-16T15:30:00+02:00
7:55
ChatGPT zaproponował mu zdrowy zamiennik soli i się zatruł. Nie rób tego w domu
Aktualizacja: 2025-08-16T07:55:00+02:00
7:44
Recenzja Killing Floor 3. Tak się kończy, gdy twórcy wiedzą lepiej od graczy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:44:00+02:00
7:33
6 miesięcy z robotem koszącym. Przykro mi, wniosek jest jeden
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
7:21
Jedna kropla i wszystko widzisz. To ma być przełom w okulistyce
Aktualizacja: 2025-08-16T07:21:00+02:00
7:11
Takie będzie Wi-Fi 8. Oto, co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-08-16T07:11:00+02:00
7:01
Mamy problemy z mostami w Polsce. Jeden z nich to szklana pułapka
Aktualizacja: 2025-08-16T07:01:00+02:00
16:45
Pamiętacie Raport mniejszości? PreCrime wchodzi w życie
Aktualizacja: 2025-08-15T16:45:00+02:00
16:30
Nie przeczytacie dziś niczego równie obrzydliwego. Tak AI Mety ma traktować dzieci
Aktualizacja: 2025-08-15T16:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA