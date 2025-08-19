Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń

Ładowanie...

W świecie ludzi im większy zespół, tym większe rozmycie odpowiedzialności i mniejszy wkład indywidualny. Tymczasem mrówki Oecophylla smaragdina działają zupełnie odwrotnie. Gdy ich liczba rośnie, każda z nich pracuje znacznie intensywniej. Naukowcy z Macquarie University zaobserwowali, że w trakcie budowy gniazd owady tworzą łańcuchy – jedne ciągną, inne stabilizują, a cały zespół działa niczym dobrze zaoliwiony mechanizm zapadkowy.

Jak czytamy na łamach Popular Science, w badaniu najbardziej zaskakujące było to, że każda z mrówek niemal podwajała swoją wydajność, gdy tylko dołączały do niej kolejne. Dzięki optymalnemu podziałowi ról siła całego łańcucha była znacznie większa niż suma sił pojedynczych członków.

Z mrowiska do laboratorium. Rewolucja w robotyce coraz bliżej?

Obserwacje mogą zostać w przyszłości wykorzystane np. w robotyce. To, co dla mrówek jest naturalne, dla zespołów maszyn nadal pozostaje wyzwaniem. Zdaniem badaczy, strategia mrówek może zupełnie odmienić autonomiczne zespoły robotyczne. Jeśli tylko uda się przełożyć zaobserwowane zasady panujące w świecie mrówek na język algorytmów, możliwe będzie tworzenie robotów, które nie tylko współpracują, ale wzmacniają się nawzajem w działaniu.

Zastosowanie? Od eksploracji planet, przez ratownictwo w strefach katastrof, aż po przemysł, logistykę i budownictwo. Potencjał inspiracji płynącej z mrówczych łańcuchów może być naprawdę ogromny. W sytuacjach, w których człowiek nie może dotrzeć, a pojedynczy robot nie wystarcza, zgrany zespół maszyn działających jak mrówki może okazać się niezastąpiony. Zdefiniowana na nowo przez owady siła zespołu, może wyznaczyć kierunek, w jakim rozwinie się robotyka przyszłości, która będzie bardziej zwinna, bardziej odporna, i bardziej... mrówcza.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: frank60 / Shutterstock

19.08.2025

