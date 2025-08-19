Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Najnowsze badania skutecznie obalają mit, że to ludzie są mistrzami pracy zespołowej. Azjatyckie mrówki tkaczki pokazały, jak naprawdę wygląda skuteczna kooperacja. Ich zachowanie nie tylko przeczy dotychczasowym modelom psychologicznym, ale też może zainspirować nową generację zespołów robotycznych.
W świecie ludzi im większy zespół, tym większe rozmycie odpowiedzialności i mniejszy wkład indywidualny. Tymczasem mrówki Oecophylla smaragdina działają zupełnie odwrotnie. Gdy ich liczba rośnie, każda z nich pracuje znacznie intensywniej. Naukowcy z Macquarie University zaobserwowali, że w trakcie budowy gniazd owady tworzą łańcuchy – jedne ciągną, inne stabilizują, a cały zespół działa niczym dobrze zaoliwiony mechanizm zapadkowy.
Jak czytamy na łamach Popular Science, w badaniu najbardziej zaskakujące było to, że każda z mrówek niemal podwajała swoją wydajność, gdy tylko dołączały do niej kolejne. Dzięki optymalnemu podziałowi ról siła całego łańcucha była znacznie większa niż suma sił pojedynczych członków.
Z mrowiska do laboratorium. Rewolucja w robotyce coraz bliżej?
Obserwacje mogą zostać w przyszłości wykorzystane np. w robotyce. To, co dla mrówek jest naturalne, dla zespołów maszyn nadal pozostaje wyzwaniem. Zdaniem badaczy, strategia mrówek może zupełnie odmienić autonomiczne zespoły robotyczne. Jeśli tylko uda się przełożyć zaobserwowane zasady panujące w świecie mrówek na język algorytmów, możliwe będzie tworzenie robotów, które nie tylko współpracują, ale wzmacniają się nawzajem w działaniu.
Zastosowanie? Od eksploracji planet, przez ratownictwo w strefach katastrof, aż po przemysł, logistykę i budownictwo. Potencjał inspiracji płynącej z mrówczych łańcuchów może być naprawdę ogromny. W sytuacjach, w których człowiek nie może dotrzeć, a pojedynczy robot nie wystarcza, zgrany zespół maszyn działających jak mrówki może okazać się niezastąpiony. Zdefiniowana na nowo przez owady siła zespołu, może wyznaczyć kierunek, w jakim rozwinie się robotyka przyszłości, która będzie bardziej zwinna, bardziej odporna, i bardziej... mrówcza.
*Źródło zdjęcia wprowadzającego: frank60 / Shutterstock