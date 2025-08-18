Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie

Ładowanie...

Dzisiejsze smartfony oferują bardzo zaawansowane funkcje przenoszenia danych ze starego sprzętu na nowy. Wystarczy kilka kliknięć i wszelkie potrzebne aplikacje, zdjęcia oraz konta są automatycznie przenoszone. Problem pojawia się przy plikach, które nie są w chmurze, jak np. pobrane dokumenty. To jednak ma się niebawem zmienić.

REKLAMA

Łatwiej przeniesiesz wszystkie pliki ze starego na nowy smartfon

Aby uniknąć rozczarowań związanych z utraconymi plikami po przeniesieniu plików na nowy telefon, najlepiej zapisać najważniejsze dokumenty ręcznie w jednym miejscu. Nie zawsze jest taka możliwość - szczególnie gdy zgubimy lub kompletnie zniszczymy nasze stare urządzenie. Wtedy musimy bazować na tym, co smartfon sam zsynchronizował.

Z drugiej strony nie każdy potrafi zapisać wszystkie pliki znajdujące się na smartfonie. Dlatego Google pracuje nad nową opcją umożliwiającą tworzenie kopii zapasowych dokumentów i innych plików znajdujących się w pamięci telefonu. W testowej wersji usług Google Play pojawiła się już nowa zakładka -tworzenia kopii zapasowej folderu "Pobrane".

Dlaczego właśnie ten folder? To tam trafia większość pobranych dokumentów - niezależnie z jakiej przeglądarki korzystamy. Najczęściej tam przechowuje się dokumenty i inne rzeczy, których nie obsłużymy za pomocą aplikacji lub nie są dostępne za pośrednictwem usług w chmurze. Dotąd można było je archiwizować tylko ręcznie, teraz Android ma to robić sam.

Nowa funkcja przypomina mechanizm znany z macOS, gdzie system automatycznie wysyła dane z folderu "Dokumenty" oraz pliki z pulpitu do iCloud Drive. W Androidzie będzie podobnie - z tą różnicą, że trafią one do Dysku Google.

Obecnie funkcja jest w fazie wczesnego tworzenia, a więc pozostaje wiele niewiadomych, np. czy nowość będzie wykonywała kopie innych folderów niż tylko "Pobrane". W praktyce nie ma to aż takiego znaczenia - większość plików i tak obsługują aplikacje, a do menedżera plików zagląda dziś niewielu użytkowników. Android w głównej mierze bazuje na aplikacjach dostępnych z poziomu ekranu głównego.

Synchronizacja ma obejmować głównie dokumenty -pliki .pdf, .doc(x), .xls(x). Innych plików dziś raczej się tam nie trzyma - zdjęcia i filmy są przechowywane w aplikacjach takich jak Zdjęcia Google. Mało kto również korzysta z zapisywania piosenek w pamięci telefonu - dziś korzystamy głównie z aplikacji muzycznych takich jak Spotify czy YouTube.

Z pewnością nowość w Androidzie pozwoli sprawniej przenosić dane ze starego smartfona na nowy. To świetne udogodnienie.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Albert Żurek 18.08.2025 19:01

Ładowanie...