Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja

T-Mobile ma już pewne doświadczenie w tworzeniu własnych urządzeń - wystarczy wspomnieć kultowy Era G1, pierwszy telefon z Androidem na polskim rynku. T Phone 3 kontynuuje tę tradycję, choć w znacznie bardziej zaawansowanej formie. Urządzenie zostało zaprojektowane jako dostępny cenowo smartfon, który nie rezygnuje z najnowszych trendów technologicznych.

T Phone 3

Na pierwszy rzut oka specyfikacja T Phone 3 prezentuje się solidnie, choć bez fajerwerków. 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz to obecnie standard w tej klasie urządzeń. Rozdzielczość 2408 x 1040 pikseli zapewnia odpowiednią ostrość obrazu, a wysoka częstotliwość odświeżania przekłada się na płynność animacji i przewijania. To szczególnie ważne w kontekście multimediów i gier, gdzie każda klatka ma znaczenie.

Snapdragon 6 Gen 3 - kompromis między wydajnością a ceną

Sercem T Phone 3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który stanowi ciekawy wybór ze strony T-Mobile. Ten produkowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym układ oferuje konfigurację 4 rdzeni Cortex-A78 taktowanych zegarem 2,4 GHz oraz 4 rdzenie Cortex-A55 pracujące z częstotliwością 1,8 GHz. To rozwiązanie, które Qualcomm pozycjonuje jako następcę Snapdragona 6 Gen 1, pomijając przy okazji drugą generację.

T Phone 3

W praktyce oznacza to wzrost wydajności o około 10 proc. w porównaniu do poprzednika, co może nie brzmi spektakularnie, ale w codziennym użytkowaniu przekłada się na zauważalnie sprawniejsze działanie aplikacji. Procesor graficzny Adreno 710 z kolei oferuje o 30 proc. lepszą wydajność, co powinno przełożyć się na płynniejsze działanie gier i aplikacji wykorzystujących GPU.

6 GB RAM w zupełności wystarcza do komfortowego korzystania z Androida, szczególnie gdy w grę wchodzą dość pamięciożerne funkcje AI. 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia kartą microSD do 2 TB daje użytkownikowi sporo elastyczności w zarządzaniu danymi.

Aparat z niespodzianką - OIS w tej klasie cenowej

T Phone 3

Jednym z najbardziej interesujących aspektów T Phone 3 jest system aparatów. Główny sensor 50 MPix wyposażono w optyczną stabilizację obrazu (OIS), co w tej klasie urządzeń nie jest wcale standardem. OIS to technologia, która mechanicznie kompensuje drgania aparatu, co przekłada się na ostrzejsze zdjęcia, szczególnie w słabszym oświetleniu, oraz płynniejsze nagrywanie wideo.

Dodatkowo mamy do dyspozycji drugi sensor 2 MPix oraz przedni aparat 13 MPix. Choć specyfikacja nie brzmi może oszałamiająco obecność stabilizacji optycznej w głównym aparacie może być prawdziwym wyróżnikiem tego urządzenia. W połączeniu z trybami takimi jak nocny, wideo, focus, pro czy hyperlapse, użytkownicy otrzymują stosunkowo zaawansowane narzędzie fotograficzne.

1 / 6 Zdjęcie wykonane T Phone 3

Sztuczna inteligencja jako główny atut

To, co rzeczywiście wyróżnia T Phone 3 na tle konkurencji, to obecność zaawansowanych funkcji AI. Urządzenie jest wyposażone w asystenta Perplexity AI wraz z 18-miesięcznym bezpłatnym dostępem do wersji Pro. To oferta warta uwagi, biorąc pod uwagę, że standardowa subskrypcja Perplexity Pro kosztuje około 99 złotych miesięcznie.

Perplexity AI to nie tylko typowy zaawansowany chatbot, lecz także inteligentna wyszukiwarka, która wyróżnia się tym, że zawsze podaje źródła informacji, z których korzysta. W przeciwieństwie do wielu innych asystentów AI Perplexity ma możliwość dostarczania aktualnych, weryfikowalnych danych, co czyni go szczególnie użytecznym narzędziem w codziennej pracy i nauce.

T Phone 3

Dodatkowo z telefonem T Phone 3 otrzymacie dostęp do aplikacji Picsart AI z dodatkowymi 500 kredytami miesięcznie przez 3 miesięce. To zaawansowany edytor zdjęć wykorzystujący sztuczną inteligencję. Aplikacja pozwala na automatyczne usuwanie tła, poprawianie jakości zdjęć, dodawanie filtrów i wiele innych operacji, które wcześniej wymagały znajomości zaawansowanego oprogramowania.

Android 15 z długoterminową obsługą techniczną

T Phone 3 działa pod kontrolą najnowszego Androida 15, co już samo w sobie jest atutem. Google w tej wersji systemu położył szczególny nacisk na bezpieczeństwo i prywatność, wprowadzając funkcje takie jak przestrzeń prywatna dla aplikacji czy ulepszone zabezpieczenia przed kradzieżą.

T-Mobile gwarantuje trzy aktualizacje systemu operacyjnego oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa, przy czym przez pierwsze trzy lata będą one dostarczane co miesiąc, a później kwartalnie. To solidne wsparcie, które pozwala na spokojne korzystanie z urządzenia przez długi czas.

T Phone 3

Akumulator i ładowanie - praktyczność na pierwszym miejscu

5000 mAh to dzisiaj pewien standard w smartfonach, ale wciąż wystarczający dla większości użytkowników na cały dzień intensywnego korzystania. Szybkie ładowanie 25 W nie należy do najszybszych na rynku, ale w połączeniu z wymienną baterią (co dzisiaj jest już rzadkością) daje użytkownikowi sporo elastyczności.

Fakt, że bateria jest wymienna zasługuje na szczególne podkreślenie. W czasach, gdy większość producentów rezygnuje z tej funkcji na rzecz smuklejszych obudów T-Mobile postawił na praktyczność. To rozwiązanie docenią szczególnie osoby, które nie chcą martwić się o degradację akumulatora po kilku latach użytkowania.

T Phone 3

Odporność i konstrukcja

Certyfikat IP54 oznacza ochronę przed pyłem i zachlapaniem wodą, choć nie jest to pełna wodoszczelność. Dla przeciętnego użytkownika powinno to jednak wystarczyć - telefon przetrwa przypadkowe zachlapanie deszczem czy rozlanie kawy.

Wymiary 166,5 x 77,1 x 9,3 mm i waga 218 g plasują urządzenie w kategorii większych smartfonów, ale nie przekraczają granic rozsądku. Kolor Icy Silver dodaje urządzeniu elegancji, choć brak większego wyboru kolorystycznego może rozczarować niektórych użytkowników.

Jak urządzenie wypada na tle konkurencji?

T Phone 3

T Phone 3 w zestawie ze słuchawkami ANC TWE220 oraz etui w prezencie przy umowie na 24 miesiące można dostać już za 40 zł miesięcznie przy wpłacie tylko 9 zł na start. Cena telefonu poza abonamentem to 969 zł przy płatności jednorazowej. Urządzenie jest dostępne z abonamentem Oferta Nielimitowana na 24 mies. od 75 zł mies. z rabatami. To segment niezwykle konkurencyjny, gdzie walczą między sobą tacy gracze jak Motorola, Xiaomi, realme czy Samsung.

Główną przewagą T Phone 3 nad konkurencją może okazać się pakiet usług AI oraz długoterminowe wsparcie systemowe. 18 miesięcy Perplexity Pro to wartość około 1800 złotych, co znacząco wpływa na atrakcyjność całej oferty.

Czy warto?

T Phone 3 to urządzenie, które nie stawia na rewolucję, lecz na ewolucję. T-Mobile nie próbuje tutaj konkurować z sztandarowcami, ale stworzyć solidny smartfon dla użytkownika, który chce mieć dostęp do nowoczesnych funkcji bez dopłacania za markę.

T Phone 3

Najsilniejszymi stronami urządzenia są bezpłatny dostęp do zaawansowanych usług AI, optyczna stabilizacja obrazu w głównym aparacie (co w tej klasie cenowej nie jest oczywistością) oraz długoterminowe wsparcie systemowe. To elementy, które mogą przesądzić o sukcesie urządzenia, szczególnie wśród praktycznych użytkowników, którzy cenią funkcjonalność nad prestiżem marki i jednocześnie chcą mieć dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań AI.

Z drugiej strony, specyfikacja sprzętowa nie należy do topowych, a konstrukcja - choć solidna - nie wyróżnia się szczególnie na tle konkurencji. To telefon dla osoby, która szuka narzędzia do pracy i rozrywki, a nie elektronicznej zabawki do chwalenia się przed znajomymi.

T Phone 3 może okazać się cichym bohaterem rynku smartfonów - urządzeniem, które znajdzie swoje miejsce w kieszeniach użytkowników ceniących praktyczność i dobry stosunek jakości do ceny.

Maciej Gajewski 14.08.2025 10:18

