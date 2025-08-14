/
Nowego Galaxy założysz na głowę. Nie chodzi o słuchawki

Wygląda na to, że niebawem będziesz móc założyć sobie Samsunga Galaxy na głowie. Nie będą to jednak kolejne słuchawki, a sprzęt, jakiego jeszcze nie miałeś.

Albert Żurek
Samsung pracuje nad okularami AR
Mowa o inteligentnych okularach, nad którymi Samsung ma obecnie pracować. Nie chodzi jednak o nadchodzący zestaw do mieszanej rzeczywistości na platformie Android XR, przypominający gogle Apple Vision Pro, a okulary przypominające bardziej Meta Ray-Bany.

Samsung szykuje pierwsze inteligentne okulary. Bez ekranów i systemu Android

Jak wynika z nowego raportu przekazanego przez użytkownika serwisu X, Jukanloserve, Samsung już pod koniec 2026 r. może wydać swoje pierwsze inteligentne okulary. Nie będzie to jednak sprzęt rodem z Iron Mana, wyposażony w ekrany zapewniające funkcje rozszerzonej rzeczywistości, a propozycja przypominająca bardziej klasyczne okulary z dodatkowymi funkcjami kamery, mikrofonu i głośnika.

Sprzęt ma bowiem przypominać istniejące rozwiązania, takie jak Meta Ray-Ban czy Huawei Eyewear 2. Dzięki zastosowaniu dodatkowych komponentów nadchodzące inteligentne okulary Samsunga najprawdopodobniej będą wspierały funkcje rejestrowania zdjęć, filmów oraz asystenta sztucznej inteligencji odpowiadającego na pytania zadawane przez użytkownika.

Okulary mogą też wspierać łączenie się ze smartfonami Galaxy. Ze względu na obecność wbudowanych głośników takie rozwiązanie umożliwi odtwarzanie dźwięku (np. muzyki) bezpośrednio z telefonu. W innych inteligentnych okularach taka opcja jest standardem. Na szczęście zastosowanie głośnika z przewodnictwem kostnym sprawia, że nie wszyscy dookoła usłyszą odtwarzane treści.

Raport ujawnia również, że Samsung ma tworzyć własną linię nowych produktów, niezależną od partnerstwa z Google. Dlatego w tych okularach nie znajdziemy wbudowanego systemu Android w żadnej formie. Ma to być stosunkowo prosty sprzęt, bez bardziej zaawansowanych funkcji. Samsung najwyraźniej nie chce szarżować (przynajmniej na początku) i stworzy sprzęt dostępny za stosunkowo niewielką kwotę. Tak, aby objąć pozycję lidera w segmencie inteligentnych okularów w najbliższych latach.

Nieoficjalne doniesienia sugerują, iż Samsung ma wierzyć, że inteligentne okulary są przyszłością elektroniki użytkowej i docelowo zastąpią smartfony jako urządzenia nowej generacji. Zamiast wyciągać smartfony z kieszeni, będziemy mieć je zawsze na swojej głowie, tuż pod nosem (dosłownie). 

Dlaczego dopiero teraz? Sztuczna inteligencja otworzyła szerokie wrota dla inteligentnych okularów

Inteligentne okulary nie są nowym pomysłem. Meta - twórcy Facebooka - wspierają go od wielu lat wraz z marką Ray-Ban. Jednak żaden z większych producentów smartfonów nie zdecydował się na wprowadzenie sprzętu na tak ogromną skalę. Jeśli już pojawiały się konkretne modele, były co najwyżej dodatkiem do ważniejszych sprzętów.

Wcześniej takie okulary nie potrafiły zbyt wiele, ale sztuczna inteligencja znacząco zwiększa przydatność tego typu sprzętu. Obecna technologia nie pozwala jednak na stworzenie zaawansowanych, niewyróżniających się okularów z funkcjami AR. W przyszłości możemy oczekiwać, że do takich sprzętów trafią wyświetlacze. W pierwszej kolejności musimy jednak poczekać na zestaw rozszerzonej rzeczywistości Samsunga.

Albert Żurek
14.08.2025 21:42
