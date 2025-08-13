Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko

Ładowanie...

W zamian koreański gigant przygotował dla użytkowników One UI 8 coś zupełnie wyjątkowego - klasyczne dzwonki inspirowane słynnym koncertem Vivaldiego Cztery pory roku.

Inspirowane naturą - nowa filozofia dźwiękowa Samsunga

Samsung od wersji One UI 7 konsekwentnie rozwija koncepcję Inspired by Nature jako rdzeń swojej polityki dźwiękowej. To podejście wykracza daleko poza same dzwonki - obejmuje całą gamę dźwięków interakcji w systemie. Aby pogłębić emocjonalną więź użytkowników z naturą nowe dzwonki bazują na klasycznych dziełach inspirowanych przyrodą, podczas gdy dźwięki dotykowe wykorzystują rzeczywiste nagrania elementów natury, takich jak odgłos kamieni spadających na ziemię. Dzwonki oparte na Czterech porach roku Vivaldiego to już druga odsłona klasycznej serii dzwonków Samsunga, po ubiegłorocznych kompozycjach opartych na Karnawale zwierząt Camille Saint-Saënsa.

Vivaldi stworzył swoje Cztery pory roku około 1718-1723 r., gdy był kapelmistrzem dworskim w Mantui. Opublikowane w 1725 r. w Amsterdamie te cztery koncerty skrzypcowe stanowią jedne z najważniejszych dzieł epoki barokowej. Każdy koncert przedstawia charakterystyczne cechy i nastroje określonej pory roku - od radosnych melodii wiosny, przez senny letarg lata, jesienne święta plonów, aż po zimowe mrozy.

Samsung przeniósł tę ponadczasową muzykę do świata współczesnych telefonów, tworząc cztery odrębne dzwonki: Vivaldi Spring, Summer, Autumn i Winter. Każdy z nich zachowuje unikalny charakter odpowiedniej pory roku, oferując użytkownikom możliwość dopasowania dźwięku telefonu do własnych preferencji czy aktualnej pory roku.

Gwiazdorski zespół za kulisami nagrań

Do realizacji tego ambitnego projektu Samsung zgromadził prawdziwą elitę światowej sceny muzycznej. Na czele zespołu stanął Hwang Byung-jun, zdobywca nagrody Grammy w kategorii Best Engineered Classical Album na 54. gali w 2012 r. Ten wybitny inżynier dźwięku, absolwent Seoul National University na kierunku elektrotechnika, od lat specjalizuje się w nagraniach muzyki klasycznej, jazzowej i koreańskiej muzyki tradycyjnej.

Partię skrzypcową wykonała profesor Dami Kim z Seoul National University, jedna z najjaśniejszych gwiazd współczesnej sceny skrzypcowej. Ta urodzona w 1988 r. wirtuozka rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w wieku pięciu lat, a jej kariera obfituje w prestiżowe nagrody, w tym pierwsze miejsce w konkursie Josepha Joachima w Hanowerze (2012) czy laur na konkursie Królowej Elżbiety w Belgii. Od 2020 r. pracuje jako profesor na Seoul National University, kształcąc nowe pokolenie skrzypków.

Perfekcja w każdym szczególe nagrania

Nagrania przeprowadzono w sali koncertowej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii audio. Zespół Collegium Musicum Seoul, założony w 2016 r. jako profesjonalna grupa wykonawcza specjalizująca się w muzyce barokowej na instrumentach historycznych, zapewnił autentyczne brzmienie epoki. Mikrofony ustawiono indywidualnie przy każdym muzyku, co pozwoliło na uchwycenie najdrobniejszych niuansów akustycznych.

Aby oddać charakterystyczną fakturę muzyki barokowej zespół zastosował klawesyn w połączeniu z instrumentami smyczkowymi. Każda sesja nagraniowa była wielokrotnie dopracowywana, aby wiernie wyrazić emocje każdej pory roku z kompozycji Vivaldiego. Wykorzystano także technologię Dolby Atmos, która zapewnia immersyjne, przestrzenne doświadczenie dźwiękowe.

Ewolucja tożsamości dźwiękowej Galaxy

Ten nowy kierunek oznacza prawdziwą rewolucję w historii dzwonków Samsung Galaxy. Od 2011 r. każda główna wersja One UI wprowadzała nową odsłonę Over the Horizon - charakterystycznego dzwonka, który stał się rozpoznawalną wizytówką marki. Samsung traktował te aktualizacje bardzo poważnie, angażując do nagrań uznanych artystów i wykorzystując prestiżowe studia, jak Capitol Studios w Los Angeles czy Nashville String Machine.

Nowy domyślny dzwonek w Android z One UI 8

Nowe dzwonki Vivaldiego są już dostępne w One UI 8 na najnowszych składanych telefonach Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7. Użytkownicy mogą je ustawić w sekcji Ustawienia > Dźwięki i wibracje > Dzwonek. Wraz z rozpoczęciem szerszego wdrażania One UI 8 planowanego na wrzesień dzwonki trafią do większej liczby urządzeń Galaxy.

