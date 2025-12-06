Wycena SpaceX szybuje do gwiazd. Elon Musk jeszcze bogatszy

Ładowanie...

Firma ma osiągnąć (źródło: Wall Street Journal) wycenę na poziomie 800 mld dol. To oznacza podwojenie wartości w zaledwie kilka miesięcy - jeszcze w lipcu kapitalizacja SpaceX wynosiła zaledwie 400 mld. Ta kwota zapewne bez kontekstu jeszcze niewiele mówi typowemu odbiorcy, więc spójrzmy na konkurencję.

Jeszcze niedawno OpenAI, twórca ChatGPT, uchodził za niedościgniony wzór wśród prywatnych firm. Wycena na poziomie 500 mld dol.wydawała się szczytem możliwości. Teraz SpaceX szykuje się, by tę barierę przeskoczyć. Firma Muska stanie się najbardziej wartościową prywatną spółką na świecie.

Dla porównania: przy wycenie 800 mld dol. SpaceX osiągnęłoby wartość przekraczającą połowę kapitalizacji Tesli, w której Musk posiada około 15 proc. udziałów. To pokazuje, jak dynamicznie zmieniają się proporcje współczesnego kapitalizmu. Startup, który jeszcze niedawno był traktowany jako ryzykowna fanaberia, dziś zaczyna deptać po piętach giełdowym gigantom.

Tender offer - mechanizm płynności bez giełdy

Jak SpaceX osiąga taką dynamikę? Kluczowym narzędziem jest tender offer - mechanizm pozwalający pracownikom i wczesnym inwestorom sprzedawać posiadane udziały. To rozwiązanie stosowane przez prywatne firmy, które chcą zapewnić akcjonariuszom płynność, unikając jednocześnie wejścia na giełdę. SpaceX przeprowadza takie transakcje regularnie, zwykle dwa razy w roku.

W najnowszej rundzie cena akcji wynosi ponad 400 dol. za sztukę, podczas gdy w lipcu było to 212 dol.. Wzrost o niemal 90 proc. w pół roku to tempo, którego nie powstydziłyby się nawet najbardziej dynamiczne spółki technologiczne notowane na giełdzie.

Choć SpaceX kojarzy się przede wszystkim z rakietami to akurat Starlink jest dziś głównym źródłem wzrostu wyceny. Satelitarny Internet firmy ma już ponad 8 mln aktywnych klientów. W ubiegłym roku Starlink wygenerował 8,2 mld dol. przychodów, co stanowiło ponad połowę całkowitych wpływów SpaceX (13,1 mld dol.). Dla inwestorów to jasny sygnał: fundamenty biznesowe są solidne. Prognozy na bieżący rok mówią o przychodach całej grupy na poziomie 15,5 mld dol. W tym kontekście wycena na poziomie 800 mld dol. przestaje być czystą fantazją.

IPO na horyzoncie - ale z zastrzeżeniami

Jeszcze bardziej elektryzującą informacją niż sama wycena jest możliwość wejścia SpaceX na giełdę. Według doniesień firma rozważa IPO w drugiej połowie przyszłego roku, obejmujące również Starlinka. Musk jednak nie kryje ambiwalentnego stosunku do bycia spółką publiczną. Podczas spotkania akcjonariuszy Tesli w listopadzie stwierdził, że giełda to pasożytniczy ładunek, obciążony ryzykiem bezsensownych procesów sądowych. A jednak - mimo krytyki - SpaceX rozważa ten krok. Być może potencjalne zyski przewyższają koszty.

Cała historia wpisuje się w szerszy obraz ostatnich lat. Elon Musk kontroluje lub współtworzy kilka największych prywatnych i publicznych firm świata. Jego majątek, szacowany przez Forbesa na 496,1 mld dol., czyni go najbogatszym człowiekiem na świecie. Posiada około 42 proc. udziałów w SpaceX i 15 proc. w Tesli. Nowa wycena SpaceX to nie tylko liczba. To symbol transformacji - od startupu wyśmiewanego za nierealne ambicje do globalnej potęgi, która przebija hype wokół sztucznej inteligencji. OpenAI, jeszcze niedawno uznawane za kwintesencję technologicznego boomu, zostało w tym wyścigu zepchnięte na dalszy plan.

SpaceX odpowiada za około 90 proc. światowych ładunków wysyłanych w kosmos i nie jest już startupem w klasycznym sensie. To przede wszystkim biznes, który wchodzi na orbitę gigantycznych wycen, stając się symbolem nowej ery kapitalizmu. Musk udowadnia, że kosmos to nie tylko przyszłość technologii, ale także kolejne pole gorącej bitwy kapitałowej. Kiedyś czytaliśmy o tym w pulpowych powieściach science-fiction, dziś jesteśmy tego świadkami. Tylko jakoś uczucia nostalgii brak.

Maciej Gajewski 06.12.2025 16:10

