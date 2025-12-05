Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony

Ukraiński wywiad wojskowy pochwalił się jednym z najbardziej spektakularnych trafień tej wojny. Na zajętym przez Rosjan lotnisku Kacza na Krymie wyleciał w powietrze myśliwiec pokładowy MiG-29 w rzadkiej wersji morskiej.

Marcin Kusz
Atak dronów na lotnisko Kacza mógł kosztować Rosję utratę rzadkiego MiG-29K
REKLAMA

Wiele wskazuje na wersję pokładową MiG-29K/KUBR, przeznaczoną pierwotnie do działań z pokładu jedynego rosyjskiego lotniskowca Admirał Kuzniecow. Rosja miała zaledwie 24 takie maszyny, w tym tylko kilka dwumiejscowych, skupionych w jednym pułku lotnictwa morskiego. To sprawia, że każda utrata tej maszyny z całą pewnością boli Moskwę bardziej niż zestrzelenie kolejnego Su-34 czy Su-25.

REKLAMA

Na krótkim, opublikowanym w mediach społecznościowych filmie widać drona, który spokojnie zbliża się do stojącego na płycie postojowej dwumiejscowego MiG-a. Samolot wygląda na w pełni sprawny: stoi w wyznaczonej strefie, ma podniesioną owiewkę kabiny, a koła przedniego podwozia nie przypominają sflaczałych opon muzealnych wraków. Chwilę później obraz urywa się w błysku eksplozji – dokładnie tam, gdzie jeszcze przed momentem stała maszyna.

MiG-29K – czym charakteryzuje się ten samolot?

MiG-29K to głęboko przebudowana, okrętowa odmiana MiG-29, przystosowana do działań w każdych warunkach pogodowych. Ma wzmocnione podwozie, składane skrzydła, hak hamujący do lądowania na lotniskowcu, a także zmienioną awionikę: wielofunkcyjny radar, szklany kokpit z wyświetlaczami i sterowanie w standardzie HOTAS. 

Może przenosić nowoczesne pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu, uzbrojenie przeciwokrętowe i przeciwradiolokacyjne oraz precyzyjne środki rażenia celów naziemnych. Co ważne, tych maszyn zbudowano bardzo niewiele. Po tym, jak w latach 90. rosyjska flota postawiła na Su-33, program MiG-29K faktycznie uratował dopiero indyjski kontrakt na samoloty pokładowe. Rosja wróciła do tej konstrukcji dopiero wtedy, gdy jej Su-33 zaczęły zbliżać się do kresu zdolności użytkowej.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że na stanie lotnictwa morskiego Federacji Rosyjskiej jest tylko niewielka partia MiG-ów-29K, skupiona w jednym pułku, a każdy egzemplarz jest drogi, wyjątkowy i trudny do zastąpienia. Utrata takiej maszyny, najpewniej w pełni sprawnej, gotowej do lotu, a nie lotniczego złomu, to dla Moskwy znacznie większy problem niż kolejne strącone Su-25 czy wysłużony bombowiec.

REKLAMA
Marcin Kusz
05.12.2025 15:32
Tagi: Drony wojskoweRosjaSamolotyUkrainawojna
Najnowsze
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA