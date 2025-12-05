Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop

Ładowanie...

To nie jest zwykły powrót do przeszłości. Medieval 3 ma być odważną rewolucją, która na nowo zdefiniuje, czym jest historyczna strategia w wydaniu Creative Assembly. Ambitne? Owszem. Ale jeśli ktoś ma prawo do takich słów, to właśnie studio, które przez lata wyznaczało standardy w gatunku.

Złoty wiek wraca w nowej odsłonie

Dla wielu fanów Medieval 2 z 2006 r. pozostaje najlepszą odsłoną serii. To tam Total War osiągnął pełnię możliwości: gigantyczne mapy, setki jednostek, złożona dyplomacja i polityka, które działały w harmonii. Od tamtej pory seria eksperymentowała - od shogunatu, przez Trzy Królestwa, po Warhammera i Faraona - ale nigdy nie wróciła do średniowiecza.

Medieval 3 ma być ostateczną średniowieczną piaskownicą strategiczną, w której gracz będzie mógł kształtować królestwa, przepisywać historię i zanurzyć się w realia epoki jak nigdy dotąd. Nie remake, nie dodatek - pełnoprawna, nowa interpretacja klasycznego formatu. Warto jednak pamiętać: projekt jest dopiero w fazie pre-produkcji. Twórcy celowo pokazali go tak wcześnie, by od początku zbierać opinie społeczności. Premiera? To raczej kwestia lat niż miesięcy.

Drugim wielkim ogłoszeniem jest Warcore, nowy silnik graficzny i mechaniczny, który ma otworzyć erę Total War na kolejne dekady. Creative Assembly opisuje go jako najbardziej zaawansowaną bazę technologiczną w historii serii, stworzoną z myślą o bardziej immersyjnej, dynamicznej i responsywnej rozgrywce.

Co to oznacza w praktyce?

ulepszoną fizykę,

inteligentniejsze ścieżki ruchu jednostek,

bardziej realistyczne zachowania armii na polu bitwy.

Warcore ma być silnikiem, który ewoluuje w czasie, odblokowując nowe możliwości wraz z kolejnymi odsłonami. I tu pojawia się kontrowersja: po raz pierwszy w historii Total War silnik ma obsługiwać konsole PlayStation i Xbox. Przez 25 lat seria była obecna wyłącznie na PC. Teraz Creative Assembly otwiera drzwi dla graczy konsolowych.Studio uspokaja, że PC pozostaje priorytetem, ale możliwość konsolowych premier rodzi pytania: czy gra nie zostanie uproszczona? Czy sterowanie będzie wystarczająco precyzyjne?

One more thing - niespodzianka na The Game Awards

Na koniec prezentacji Creative Assembly zrobiło coś, co znamy z konferencji technologicznych: one more thing. 11 grudnia podczas The Game Awards studio pokaże kolejną grę z serii Total War. Nie będzie to Medieval 3. Twórcy mówią o następnym głównym wydaniu, jednym z najbardziej ambitnych projektów w historii studia. Fani spekulują: Warhammer 40K? Star Wars? Władca Pierścieni? Reddit huczy, ale nikt nie wie. Jednocześnie Total War: Warhammer 3 wciąż żyje. Latem 2026 r. pojawi się dodatek Lords of the End Times, który wprowadzi Nagasha i apokaliptyczne scenariusze do kampanii Immortal Empires.

Seria Total War w ostatnich latach eksperymentowała - czasem z sukcesem, czasem gubiąc kierunek. Warhammer przyciągnął nowych graczy, ale odciął się od historycznych fundamentów. Pharaon pokazał, że bez wyraźnej wizji łatwo się pogubić. Medieval 3 to obietnica powrotu do złotego wieku - ale w nowoczesnym wydaniu. Cała średniowieczna Europa jako pole gry, prawdziwa polityka, prawdziwa dyplomacja, prawdziwe wojny. To właśnie ta obietnica sprawia, że fani już teraz planują urlopy.

Czy Creative Assembly dowiezie? Czy Warcore okaże się rewolucją, a nie tylko marketingowym hasłem? Czy konsolowi gracze odnajdą się w tak złożonej strategii? Odpowiedzi poznamy dopiero za kilka lat. Na razie pozostaje czekać, marzyć i wierzyć, że jeśli Medieval 3 będzie choć w połowie tak dobre jak Medieval 2, to naprawdę warto będzie wziąć wolne.

Maciej Gajewski 05.12.2025 17:24

